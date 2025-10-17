  1. Inicio
Esta imagen de Jorge Cálix con un rótulo de “Mel te extraño” está manipulado

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

En la imagen original, Cálix sostiene un cartel con el número 22 y no la frase “Mel te extraño”, según constató EH Verifica

  • 17 de octubre de 2025 a las 17:04 -
  • Zeidy Colindres
Esta imagen de Jorge Cálix con un rótulo de “Mel te extraño” está manipulado

Jorge Calix es diputado por el Partido Liberal.

 Imagen: LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una fotografía del diputado Jorge Cálix, quien aparece vistiendo una camisa roja y sosteniendo un cartel con el mensaje “Mel, te extraño”.

Sin embargo, la imagen es falsa. En la imagen original, Cálix sostenía un cartel con el número 22, en referencia a la casilla a la que aspira como diputado por el departamento de Olancho.

“MEL TE EXTRAÑO”, dice literalmente una publicación de Facebook difundida el 16 de octubre de 2025 y decenas de veces compartido.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 17 de octubre de 2025.

Jorge Cálix se encuentra a la espera de la apelación, luego de que los consejeros del CNE aprobaran por unanimidad la petición del Partido Liberal de otorgarle la primera casilla por Olancho.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) no ha podido avanzar con el proceso, debido a que los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona proponen tratar el caso en una reunión virtual, mientras que Mario Morazán se opone a este método

Es un montaje

Una búsqueda inversa en Google Lens llevó a una nota publicada por el medio Hable Como Habla (HCH) el 16 de octubre de 2025, titulada: “Si el TJE dice que sí, avanzaré; y si dice que no, lo aceptaré”: Jorge Cálix sobre su inscripción.

En esa misma publicación se encontró el video en el que aparece Cálix sosteniendo un cartel con el número 22, en referencia a la casilla que busca ocupar como diputado por el departamento de Olancho.

LA PRENSA Verifica realizó un análisis visual de la imagen original y de la que circula en redes sociales. En ambas se observa que Cálix viste la misma camisa, está en el mismo lugar y sostiene el mismo cartel; sin embargo, en la original aparece el número 22 y no la frase “Mel, te extraño”.

En conclusión, la fotografía de Jorge Cálix on el cartel que dice “Mel, te extraño” es un montaje.


Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

