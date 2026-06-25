No es un tsunami provocado por los terremotos de Venezuela, es un video de Japón en 2011

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video que supuestamente muestra un tsunami en las costas de La Guaira, Venezuela, el cual, según su descripción, ocurrió tras los dos terremotos registrados el 24 de junio de 2026 en el país sudamericano. Sin embargo la secuencia no corresponde a imágenes en Venezuela. En realidad, corresponde al tsunami de Japón en 2011, según constató LA PRENSA Verifica. "Tsunami en La Guaira, Venezuela tras los terremotos ocurridos hoy de 7.1 y 7.5 grados”, dice la entrada de una publicación en X visualizada más de 969,000 veces desde el 25 de junio de 2026.

Un doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 devastó el norte de Venezuela el miércoles 24 de junio de 2026, dejando hasta el momento un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos. Según reportó EL HERALDO. Los sismos ocurrieron con una diferencia de menos de un minuto entre sí, convirtiéndose en el evento sísmico más destructivo y potente que registra el país en más de un siglo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional y catalogó al estado norteño de La Guaira como "zona de desastre" ante el colapso masivo de infraestructuras. Otro reporte de EL HERALDO informó que al menos 14 estudiantes hondureños que cursan estudios de pregrado y posgrado en Venezuela resultaron afectados por el fenómeno natural.

Es de tsunami en Japón

Una búsqueda inversa en Google con una captura de pantalla del video, usando la herramienta Invid We-Verify, localizó las mismas imágenes en un video publicado en Youtube por el canal del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica (EERI, por sus siglas en inglés) el 30 de agosto de 2011. A partir del segundo ocho del video se observan las imágenes que aparecen en la publicación viral. La descripción del clip específica que el video fue grabado en el puerto de Kuji, en la prefectura de Iwate, localizado en Japón.

Una revisión realizada en la herramienta Google Street View, que permite explorar lugares a nivel terrestre, permitió confirmar que el puerto Kuji se encuentra ubicado en Japón. Esta búsqueda confirmó que el video del supuesto tsunami no guarda relación con los movimientos telúricos registrados en Venezuela.