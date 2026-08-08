Venezuela ha inspeccionado más de 51.000 edificaciones tras el doble terremoto

Venezuela.

El Gobierno de Venezuela ha inspeccionado al menos 51.124 edificaciones tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, en el que la mayoría no registró daños graves, informó este sábado el ministro de Transporte, Francisco Garcés.

En una publicación en X, el también líder de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras indicó que el 58 % de las edificaciones inspeccionadas obtuvieron la etiqueta verde, lo que significa que son seguras para ser ocupadas.

Entretanto, el 23 % obtuvieron la etiqueta amarilla (alerta y revisión) y el 18 % roja (alto riesgo).

Garcés señaló que hay 3.071 inspectores desplegados para hacer este trabajo.