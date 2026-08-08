OPS emite alerta para aumentar vacunación por el brote de sarampión en América

Washington D.C., Estados Unidos

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó este sábado que emitió una alerta epidemiológica para instar a los países de América a reforzar la vacunación ante el brote de sarampión, después de que los casos se hayan triplicado respecto al año pasado. La OPS advirtió en un comunicado que el continente americano registra el mayor número de casos de sarampión en más de dos décadas.

En lo que va de año, se han notificado 47,500 casos confirmados de sarampión en dieciséis países y 44 fallecimientos en tres países. La cifra representa más del triple de los casos registrados en todo 2025, cuando hubo 15,000 casos en quince países y 32 defunciones en tres países. El 95 % de los casos confirmados se concentra en Guatemala, México, Estados Unidos y Perú, detalló la OPS. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según una evaluación de la organización, el riesgo para la salud pública asociado al sarampión en las Américas está clasificado como "muy alto". La OPS alerta del aumento de la mortalidad, la aparición de casos en nuevas áreas debido a los viajes internacionales y los eventos masivos, y el impacto en poblaciones sin acceso a servicios de salud.

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