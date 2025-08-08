Al 8 de agosto, es falso que la marcha organizada por las iglesias fue cancelada

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación en redes sociales supuestamente afirma que se canceló la marcha convocada para el 16 de agosto del 2025. A modo de prueba, incluye el video de una entrevista al representante de la Iglesia Asambleas de Dios, en el que se hace un llamado a no participar en la caminata. Sin embargo, la información es falsa. La secuencia fue sacada de contexto. En la entrevista, el pastor Amadeo Pérez pidió a su congregación no involucrarse en la marcha, pero no anunció su cancelación. Además, el padre Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia Episcopal, confirmó a LA PRENSA Verifica que la marcha no ha sido suspendida. “Confirmado: la Iglesia evangelica cancelan la marcha del 16 de agosto”, dice textualmente una publicación de TikTok hecha el 7 de agosto de 2025, que acumula más de 55,000 visualizaciones.

La caminata programada para el 16 de agosto, fue convocada por el pastor Gerardo Irías, presidente de la Confraternidad Evangélica, junto a el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, en representación de la Iglesia Católica. Según un comunicado conjunto de ambas iglesias, la marcha tiene como propósito pedir por el bienestar de Honduras y su democracia, sin fines proselitistas. Algunas iglesias miembros de la Confraternidad, como la Asociación de Iglesias Evangélicas de Honduras (ASIECAH), anunciaron su desacuerdo con la movilización y decidieron no participar.

No fue cancelada

LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda con palabras clave “cancelan + marcha + iglesias +16 de agosto” y no encontró ningún registro en medios de comunicación que confirmen tal suspensión. Una búsqueda inversa utilizando un fotograma clave ubicó el video original en una publicación del medio de comunicación Acceso Informativo en Facebook, compartida el 7 de agosto de 2025.