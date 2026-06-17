Es falso que Johana Bermúdez propusiera cobrar impuestos a vendedores ambulantes

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que Johana Bermúdez, diputada de la bancada del Partido Nacional, afirmó que los puestos de venta en la vía pública deberán pagar impuestos en Honduras. Sin embargo, es falso. LA PRENSA Verifica no encontró registros en medios de comunicación, fuentes oficiales ni otras informaciones confiables que respalden que Bermúdez haya realizado esa declaración. Además, la congresista negó la autoría de la cita en declaraciones brindadas a este medio. “Johanna Bermudes: le gusta siempre la polémica esta vez dijo que todas esas personas que venden en puestos callejeros tienen que pagar impuestos al Estado, ya que se benefician y no aportan nada para las arcas del Estado”, dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 16 de junio de 2026.

Bermúdez también fue electa vicepresidenta de la Junta Directiva del Congreso Nacional para el período legislativo 2026-2030, con lo que se integra a la estructura de dirección del Legislativo.

En Honduras, los puestos de venta instalados en calles, aceras y otros espacios públicos forman parte de la economía informal y representan una fuente de ingresos para miles de familias. En ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula es común observar comerciantes que ofrecen alimentos, ropa, frutas, accesorios y diversos productos de consumo diario. La presencia de estos negocios ha generado un debate recurrente entre autoridades municipales, vendedores y ciudadanos. Mientras los comerciantes argumentan que esta actividad les permite sostener a sus familias ante la falta de empleo formal, autoridades municipales señalan que la ocupación de espacios públicos puede afectar la movilidad peatonal, el ordenamiento urbano y las condiciones de salubridad.

Cita falsa