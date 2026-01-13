Este video de Xiomara Castro gritando “vengan por mí, gringos” es de IA

San Pedro Sula, Honduras Un video difundido en TikTok muestra a la presidenta Xiomara Castro, supuestamente gritando un mensaje dirigido a las autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, el contenido es falso. El clip fue generado con inteligencia artificial (IA) utilizando una imagen de la mandataria, la cual circula en internet desde hace más de un año. “Vengan por mí, gringos cobardes. No se detengan y dense prisa”, se escucha gritar presuntamente a Castro en una secuencia de TikTok compartida más de 1,300 veces desde el 11 de enero.

La frase atribuida a Castro que verificamos fue expresada por el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en julio de 2024, en referencia a Edmundo González. El segmento, que ha sido erróneamente asociado como si estuviera dirigido al gobierno estadounidense, fue desmentido por Maldita.es , miembro de LatamChequea, la red de verificadores a la que también pertenece LA PRENSA Verifica. La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ocurrió el 3 de enero de 2026, durante una operación militar de Estados Unidos en Venezuela que incluyó bombardeos en varios sectores de la capital. Posteriormente, ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración y posesión de artefactos destructivos. En los últimos años, la presidenta de Honduras mantuvo una relación cercana con el gobierno de Maduro. En varias ocasiones expresó su rechazo a las sanciones impuestas por Washington y cuestionó las acusaciones del Departamento de Estado contra el régimen venezolano. Tras la captura de Maduro, la mandataria hondureña condenó la acción. Calificó el hecho como una "afrenta a la soberanía de América Latina", expresó su solidaridad con el pueblo venezolano, con Maduro y su esposa, y denunció lo que consideró una injerencia de la administración estadounidense en la región.

La imagen

LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda inversa con una captura de pantalla del video viral y encontró resultados de la imagen de Castro publicada en notas de diferentes contextos. Además, en la sección de “acerca de esta imagen”, Google notifica que imágenes similares a la que estamos analizando circulan en internet desde hace al menos un año de antigüedad.

La publicación más antigua con la fotografía detectada por LA PRENSA Verifica se remonta al 15 de abril de 2025. Fue difundida por La Prensa en el contexto de un eventual acercamiento diplomático con Ecuador, tras el triunfo electoral del actual presidente, Daniel Noboa.

Hecha con IA

Aunque el video aparenta ser realista, hay elementos que sugieren el uso de inteligencia artificial generativa, como la mirada perdida y una arruga en la frente que permanece inmóvil pese al movimiento facial. LA PRENSA Verifica realizó un análisis técnico con la herramienta Hive Moderation, especializada en la detección de contenido generado con IA. El resultado arrojó una probabilidad del 83.5% de que el clip haya sido creado artificialmente.

Así lo confirmó también un análisis del audio mediante la herramienta Hiya Deepfake Voice Detector, que arrojó una puntuación de 8 sobre 100. Según la escala de esta aplicación, cuanto más bajo sea el puntaje, mayor es la probabilidad de que se trate de un deepfake.