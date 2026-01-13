Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: "era homófobo"

Futbolista salió del closet hace un tiempo y ahora rompe el silencio tras el despido de su equipo y hace fuertes declaraciones.
El australiano Joshua 'Josh' Cavallo, quien en 2021 se convirtió en uno de los primeros jugadores en activo de alto nivel en declarar públicamente su homosexualidad, aseguró este martes que su salida del equipo al que pertenecía entonces, obedeció a la "homofobia interna" del club.
En ese entonces jugaba en el Adelaide United de Australia y, según relata el propio jugador, su salida tuvo que ver con su orientación sexual.
"Salir del club no tuvo nada que ver con el fútbol. Se tomaron decisiones por parte de personas con poder qué bloquearon mis oportunidades, no por mi talento, sino por a quién elijo amar (...)", expresó en su cuenta de Instagram.
"Fue difícil de aceptar cuando me di cuenta de que mi propio club era homófobo", escribió Cavallo, de 26 años, a través de sus redes sociales.
El futbolista jugaba como lateral izquierdo en el Adelaide United, equipo de la A-League -primera división australiana-, cuando anunció abiertamente su homosexualidad.
"Hay algo personal que necesito compartir con todo el mundo. Soy futbolista y soy gay", aseveró entonces, con 21 años, en un emotivo vídeo difundido en redes sociales.
Su pronunciamiento suscitó muestras de apoyo entre compañeros de equipo y deportistas de élite internacionales, entre ellos los españoles Gerard Piqué y Pau Gasol, y el francés Antoine Griezmann.
En una publicación, Cavallo, que recientemente se unió al semiprofesional inglés Stamford AFC, donde espera "poder volver a enamorarse" del fútbol.
Y afirmó: "Me enfadaba que la gente pensara que estaba apartado por lesiones, cuando en realidad era la homofobia interna la que me mantenía en el banquillo".
"Por mucho que rindiera o mejorara, mis aportaciones eran constantemente ignoradas (...). Este era exactamente el miedo que tenía al salir del armario: ver cómo el prejuicio afectaba a mi carrera en pleno siglo XXI", lamentó.
Y complementó: "Por primera vez, llegué a preguntarme si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto".
"Es difícil de asimilar cuando me di cuenta de que mi propio club era homofóbico... esto trajo mucha negatividad y afectó mi bienestar como futbolista profesional.", fueron otras de las declaraciones del jugador.
Y terminó agradeciendo: "A los aficionados y seguidores: gracias por su pasión y apoyo. Merecen honestidad y éxito. Fue increíble jugar frente a ustedes".
La homosexualidad en el fútbol masculino sigue siendo un tema que causa revuelo, aunque en otras disciplinas ya ha ido tomando mayor aceptación.
El exfutbolista alemán Thomas Hitzlsperger se convirtió en 2013, un año después de retirarse, en el primer futbolista internacional en proclamar su homosexualidad, marcando un hito en el mundo del fútbol masculino.