  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: "era homófobo"

"Llegué a preguntarme si debería haberlo mantenido en secreto": Jugador salió del clóset y denunció lo que hizo su equipo.

Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
1 de 17

Futbolista salió del closet hace un tiempo y ahora rompe el silencio tras el despido de su equipo y hace fuertes declaraciones.
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
2 de 17

El australiano Joshua 'Josh' Cavallo, quien en 2021 se convirtió en uno de los primeros jugadores en activo de alto nivel en declarar públicamente su homosexualidad, aseguró este martes que su salida del equipo al que pertenecía entonces, obedeció a la "homofobia interna" del club.
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
3 de 17

En ese entonces jugaba en el Adelaide United de Australia y, según relata el propio jugador, su salida tuvo que ver con su orientación sexual.
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
4 de 17

"Salir del club no tuvo nada que ver con el fútbol. Se tomaron decisiones por parte de personas con poder qué bloquearon mis oportunidades, no por mi talento, sino por a quién elijo amar (...)", expresó en su cuenta de Instagram.
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
5 de 17

"Fue difícil de aceptar cuando me di cuenta de que mi propio club era homófobo", escribió Cavallo, de 26 años, a través de sus redes sociales.
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
6 de 17

El futbolista jugaba como lateral izquierdo en el Adelaide United, equipo de la A-League -primera división australiana-, cuando anunció abiertamente su homosexualidad.

Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
7 de 17

"Hay algo personal que necesito compartir con todo el mundo. Soy futbolista y soy gay", aseveró entonces, con 21 años, en un emotivo vídeo difundido en redes sociales.
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
8 de 17

Su pronunciamiento suscitó muestras de apoyo entre compañeros de equipo y deportistas de élite internacionales, entre ellos los españoles Gerard Piqué y Pau Gasol, y el francés Antoine Griezmann.
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
9 de 17

En una publicación, Cavallo, que recientemente se unió al semiprofesional inglés Stamford AFC, donde espera "poder volver a enamorarse" del fútbol.
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
10 de 17

Y afirmó: "Me enfadaba que la gente pensara que estaba apartado por lesiones, cuando en realidad era la homofobia interna la que me mantenía en el banquillo".
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
11 de 17

"Por mucho que rindiera o mejorara, mis aportaciones eran constantemente ignoradas (...). Este era exactamente el miedo que tenía al salir del armario: ver cómo el prejuicio afectaba a mi carrera en pleno siglo XXI", lamentó.
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
12 de 17

Y complementó: "Por primera vez, llegué a preguntarme si debería haber mantenido mi sexualidad en secreto".
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
13 de 17

"Es difícil de asimilar cuando me di cuenta de que mi propio club era homofóbico... esto trajo mucha negatividad y afectó mi bienestar como futbolista profesional.", fueron otras de las declaraciones del jugador.
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
14 de 17

Y terminó agradeciendo: "A los aficionados y seguidores: gracias por su pasión y apoyo. Merecen honestidad y éxito. Fue increíble jugar frente a ustedes".
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
15 de 17

El futbolista Josh Cavallo sacudió las redes sociales cuando reveló que la homofobia marcó su salida del Adelaide United: "Salir del club no tuvo nada que ver con el fútbol".
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
16 de 17

La homosexualidad en el fútbol masculino sigue siendo un tema que causa revuelo, aunque en otras disciplinas ya ha ido tomando mayor aceptación.
Futbolista salió del clóset y denuncia lo que le hizo su equipo: era homófobo
17 de 17

El exfutbolista alemán Thomas Hitzlsperger se convirtió en 2013, un año después de retirarse, en el primer futbolista internacional en proclamar su homosexualidad, marcando un hito en el mundo del fútbol masculino.

Cargar más fotos