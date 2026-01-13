Messi en la mira de Arabia: la oferta millonaria que desafiaba todos los récords

Leo Messi sigue demostrando que, incluso cerca del final de su carrera, su talento y valor en el fútbol siguen siendo incalculables. Campeón de la MLS con el Inter de Miami, el astro argentino continúa despertando interés de clubes de todo el mundo.
Leo Messi sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol.
En esta ocasión, demuestra que es incalculable y que, aún cerca de su retiro, sigue siendo uno de los jugadores más cotizados del planeta.
Messi ya hizo historia con el Inter de Miami al ser campeón de la MLS, y sigue mostrando crecimiento en su carrera.
Los clubes alrededor del mundo no le quitan la mirada, conscientes de su influencia dentro y fuera del campo.
En años anteriores, se miró que algunos equipos como el Manchester City estaban dispuestos a pagar lo que fuera por contar con el astro argentino.
Recientemente, surgieron declaraciones que han dado mucho de qué hablar por parte de Anmar Al Haili, propietario del Al Ittihad, club donde juega el francés Karim Benzema.
"Si Leo acepta firmar con el Al Ittihad, le ofrecería un contrato donde podría ganar la cantidad que quisiera, por la duración que quisiera, incluso de por vida. Tener a Messi aquí en Arabia Saudí vistiendo nuestra camiseta, a nivel económico no significa nada para mí. Quiero a Messi porque tendría el mejor jugador de la historia de fútbol", fueron sus declaraciones.
Esto demuestra la magnitud del interés por tener a Messi en su club, algo que suena sorprendente para muchos.
"Sí, lo contacté antes, cuando terminó su contrato con el PSG. Le ofrecí 1.400 millones de euros al año, pero lo rechazó porque su familia prefería Estados Unidos. Lo respeto, y el Al Ittihad siempre le abrirá las puertas, puede venir cuando quiera", apuntó.
Con estas declaraciones, afirmó que no es la primera vez que tiene contacto con el jugador.
Leo Messi sigue siendo tema de conversación y, incluso con los años, continúa demostrando que su calidad futbolística vale millones.
Sin embargo, el astro argentino parece estar cómodo en el Inter Miami, disfrutando de su etapa en Estados Unidos.
Cabe mencionar que Messi renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028, asegurando su permanencia en la MLS.