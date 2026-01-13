Santiago Motiño lidera recuento juridiccional y celebra su triunfo como alcalde de La Lima

La Lima, Cortés

Motiño explicó que, junto a su equipo de trabajo, contaban con las 167 actas desde las primeras etapas del escrutinio, lo que según afirmó les permitió tener la certeza de su triunfo frente al excandidato del Partido Liberal, Reinaldo Maldonado.

Tras concluir el recuento jurisdiccional de actas, José Santiago Motiño celebró su victoria como alcalde electo de La Lima, Cortés, asegurando que los resultados confirman lo que su equipo sostuvo desde el inicio del proceso electoral.

“Nosotros siempre fuimos los ganadores, siempre aventajamos al ex candidato del Partido Liberal. No nos dejamos llevar por la emoción, fuimos sensatos y responsables, esperando que el CNE dijera quién era el ganador”, expresó.

De acuerdo con el alcalde electo, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) actualicen oficialmente la hoja de resultados, la diferencia podría superar los 11,800 votos, con una ventaja de más de 700 votos sobre su contendiente.

Motiño detalló que el proceso de impugnación giró en torno a 23 actas, las cuales según indicó fueron revisadas una a una y en todas resultaron nuevamente favorecidos.

“De las 23 actas en disputa, en las 23 volvimos a ganar, incluso recuperamos votos”, señaló.

Asimismo, confirmó que ambas partes presentaron impugnaciones. En el caso de su equipo, explicó que cuestionaron actas correspondientes a la colonia San Cristóbal y a Flores de Oriente, ya que según afirmó algunos votos fueron leídos a nivel presidencial, pero no contabilizados correctamente en la elección municipal.

“Sin esas actas ya ganábamos con 11,610 votos, pero al sumarlas creemos que llegamos a los 11,800”, afirmó.

Finalmente, Motiño se mostró satisfecho con el resultado del escrutinio y agradeció al excandidato liberal por llevar el proceso a las instancias legales correspondientes.

“Desde el principio supe que nosotros éramos los ganadores”, concluyó.

El Tribunal de Justicia Electoral continúa con la oficialización del proceso, mientras las autoridades electorales mantienen el seguimiento a los resultados finales.