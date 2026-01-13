Imagen de Nasry Asfura con tatuaje está generada por IA

“El mero presidente está metiendo tinta, y no uno. Mirá en el reflejo en el espejo allá; o sea, ya anda otro. O sea, eso ya es normal”, dice el individuo en un video de TikTok, compartido más de 400 veces desde el 11 de enero.

Sin embargo, es falso. Se trata de un deepfake, un contenido falso generado con inteligencia artificial (IA), constató EH Verifica.

San Pedro Sula, Honduras Circula en redes sociales un video en el que un usuario difunde una imagen que, presuntamente, muestra al presidente electo, Nasry Asfura, tatuándose la palabra “cachureco” en el pecho.

En Washington sostuvo encuentros con altos funcionarios, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante las reuniones se abordaron temas clave como comercio, inversión, migración y cooperación bilateral.

Antes de asumir el cargo el próximo 27 de enero de 2026, Asfura inició su primera gira internacional con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales con aliados estratégicos. Su agenda incluyó visitas a Estados Unidos e Israel.

Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, fue declarado oficialmente presidente electo el 24 de diciembre de 2025 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras imponerse a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, por una diferencia de 27,026 votos.

Una búsqueda inversa en Google no arrojó resultados oficiales ni publicaciones de medios de comunicación. Tampoco se localizaron las imágenes en las redes sociales oficiales de Nasry Asfura.

Un análisis visual de la fotografía reveló inconsistencias comunes en imágenes generadas por inteligencia artificial (IA). En primer lugar, el contacto entre la aguja del tatuador, la mano y la piel no muestra una deformación visible del tejido, algo habitual en un procedimiento real de tatuaje.

La palabra "cachureco" se ve demasiado nítida y perfectamente alineada sobre la piel, sin adaptarse a los pliegues ni a la textura del pecho.

Los dedos del tatuador están deformados y se mezclan de forma poco natural con los guantes negros. Asimismo, la mano de Asfura presenta una textura que no coincide con la del resto del brazo.

El fondo de la tienda de tatuajes contiene elementos difuminados o fusionados, un efecto común en contenidos generados digitalmente.

La rotulación en la lámpara con el texto “ErickSan” es excesivamente nítida y presenta una iluminación que no se integra de forma natural con el entorno.

Además, las sombras proyectadas sobre el cuerpo, los objetos y el entorno no guardan una relación lógica. Algunos frascos, botellas y utensilios en el área de trabajo tienen formas similares y etiquetas genéricas o poco legibles.

También se evidencia la ausencia de suciedad o desorden en el entorno, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de una imagen artificial.

EH Verifica comprobó que la misma fotografía ha circulado con variaciones en el tatuaje y en la vestimenta de Asfura, lo que confirma que se trata de contenido manipulado.

EH Verifica analizó la imagen con la herramienta de detección de contenido creado con inteligencia artificial (IA), Hive Moderation, que detectó un 97.7% de probabilidad de que fuera contenido creado digitalmente.

Finalmente, una fuente de la campaña de Asfura confirmó que la imagen no es real.

En conclusión, la imagen de Nasry Asfura con un tatuaje de la palabra “cachureco” es un deepfake, es decir, falso un contenido generado mediante inteligencia artificial.