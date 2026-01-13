La interrogante sobre si el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asistirá a la toma de posesión de Nasry Asfura, presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, ha generado expectativa entre sectores de la población hondureña. Esto es lo que se sabe.
Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la presencia de Bukele en el acto de investidura. En redes sociales circuló una publicación que afirmaba que Bukele había felicitado a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, tras ser declarado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
No obstante, se confirmó que dicha publicación no provino de ninguna de las cuentas oficiales del mandatario salvadoreño y corresponde a información falsa.
Lo cierto es que, a casi tres semanas de que Asfura fuera declarado ganador de las elecciones, el presidente de El Salvador no se ha pronunciado públicamente, ni para extender felicitaciones ni para confirmar su eventual asistencia a la ceremonia de toma de posesión, prevista para el 27 de enero de 2026.
Asfura fue declarado presidente electo el 24 de diciembre, y tras el anuncio recibió mensajes de respaldo de varios mandatarios internacionales, entre ellos Javier Milei, presidente de Argentina; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; y Emmanuel Macron, presidente de Francia.
Sin embargo, la ceremonia de investidura del próximo mandatario hondureño no contará con la presencia de presidentes ni invitados internacionales, como ha ocurrido en otros procesos de traspaso de mando.
De acuerdo con lo establecido por el propio presidente electo, el acto se desarrollará únicamente con la participación de misiones diplomáticas acreditadas en el país y los 128 diputados del Congreso Nacional (CN), debido a que el evento se realizará en la sede de ese poder del Estado.
La información fue confirmada por María Antonieta Mejía, designada presidencial, quien detalló que Nasry Asfura regresará a Honduras el 20 de enero, procedente de Israel, donde realiza una gira internacional enfocada en la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión y cooperación para el país.
Hasta ahora, no hay indicios oficiales de que el presidente salvadoreño figure entre los asistentes al acto de toma de posesión.
El pasado 8 de enero, durante una visita a San Pedro Sula, Cortés, Nasry Asfura, se refirió al silencio de Bukele y extendió los lazos para trabajar de manera conjunta.
“Él tendrá sus razones por qué no lo ha hecho, pero somos países hermanos y eso no cambia nada”, señaló Asfura.
“¿Qué pensará Nayib Bukele sobre Nasry Asfura?” es una de las interrogantes que se observan en redes sociales ante la falta de pronunciamiento del mandatario.