El Salvador le 'roba' a joven legionario a la Selección de Honduras

San Salvador, El Salvador.

En Estados Unidos existe una gran cantera de futbolista con raíces hondureñas y que sueñan con vestir la camisa de la Selección Nacional en competencias oficiales.

Al tener doble nacionalidad también son elegibles para otros países y este es el caso de William Bonilla Juárez, que milita en el North Carolina de la MLS Next Pro.

William Bonilla Juárez formó parte del proceso antes de la Bicolor Sub-17 que logró el boleto al Mundial de Qatar 2025 y debido a la falta de su pasaporte catracho no fue tomado en cuenta.