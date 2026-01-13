Agentes libres: los jugadores que se quedaron sin equipo; exmundialista presente

El mercado de fichajes sigue avanzando y muchos equipos ya se están armando de cara al Clausura 2026, sin embargo estos son algunos de los jugadores que aún no tienen equipo y son agentes libres.
Selvin 'Pibe' Guevara -- El atacante de 26 años estuvo jugando con el CD Choloma en el Apertura 2025 y de momento, es agente libre.
Johnny Leverón -- Ya no tiene contrato con el CD Choloma y es agente libre a días del inicio del torneo.
Henry Figueroa -- Se le acabó el contrato con Marathón, se encuentra como agente libre, pero está en conversaciones para seguir en el cuadro verdolaga.
Ever Alvarado -- El defensor zurdo rescindió su contrato con la máquina y es agente libre
Ramiro Rocca -- El delantero que la rompió en Real España es otro de los agentes libres para el mercado de fichajes.
Maylor Núñez -- Finalizó su vínculo con Real España y se encuentra sin equipo previo al inicio del Clausura 2026.
Iván 'Chino' López -- Se encuentra sin equipo y se habla de un posible regreso al Parrillas One, actual equipo de la Segunda División de Honduras.
Elmer Guity -- El lateral zurdo también se quedó son contrato al salir del Juticalpa FC de Olancho.
Edwin Solani Solano -- El volante de 29 años terminó su vínculo con el Olimpia tras coronarse campeón del Apertura 2025 y se encuentra como agente libre.
Mario Martínez -- El volante, exmundialista con Honduras, no terminó en el Apertura 2025 con el CD Choloma, sin embargo no continuará en las filas del equipo maquilero.
Germán 'Patón' Mejía -- Formó parte de la plantilla de los Lobos de la UPNFM, pero actualmente se encuentra sin equipo.
Kevin López -- El atacante es uno de los futbolistas que podría jugar en un grande para el torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
Héctor Castellanos -- El volante de 33 años jugó en la pasada temporada con el Génesis PN y actualmente se encuentra sin equipo.
José García -- El defensor central multicampeón con Olimpia se quedó sin equipo y sorprendió al aparecer en los entrenamientos de Lobos UPNFM a la espera de firmar su contrato para el Clausura 2026
Onan Rodríguez -- Terminó su vínculo con Real España y aunque se habló de una renovación, no llegaron a un acuerdo. De momento, se encuentra sin equipo, pero ha estado en la órbita de Motagua y Olimpia.
Brayan Moya -- El delantero de 32 años salió sorpresivamente de Real España en pleno torneo Apertura 2025 y sigue sin equipo.