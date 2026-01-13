  1. Inicio
Kervin Arriaga sacude el mercado: tres equipos lo quieren; uno de Premier League

El gran momento de Kervin Arriaga no pasa desapercibido en Europa. El hondureño ha despertado el interés de tres clubes, entre ellos uno de la Premier League.

Kervin Arriaga celebrando un gol con el Levante UD en la Liga de España.

El ascenso de Kervin Arriaga en el fútbol europeo no ha pasado desapercibido. Tras consolidarse en el mediocampo del Levante UD de la Liga Española , el internacional hondureño se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado.

Según informes recientes, el Génova valora seriamente su incorporación inmediata para fortalecer su zona medular. Sin embargo, no son los únicos que buscan fichar al catracho en este mercado de invierno.

El periodista Germán Muñoz, de El Chiringuito TV , reveló que el Atalanta de Bérgamo “vio a Kervin Arriaga en directo” en el último duelo liguero frente al Espanyol , aunque Arriaga tuvo que abandonar ese partido por una lesión.

Además del nuevo interés por parte de La Dea , según Muñoz, un equipo de la Premier League “se ha movido en las últimas horas para ficharle”. Así también lo confirmará El Chiringuito TV en sus redes sociales, informando sobre el interés de tres clubes por el 'Misilito'.

Sin embargo, ante todos los rumores, el comunicador español sostiene que el Génova “sigue a la cabeza” para hacerse con los servicios de Kervin Arriaga , club que ya habría enviado su primera oferta formal por el catracho.

Cabe mencionar que la cláusula de rescisión del contrato del mediocampista ronda los 20 millones de euros. Según informes, el Levante UD pediría ese valor para dejar ir al hondureño, pero todo se resolverá en los próximos días.

