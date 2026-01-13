Kervin Arriaga sacude el mercado: tres equipos lo quieren; uno de Premier League

España.

El ascenso de Kervin Arriaga en el fútbol europeo no ha pasado desapercibido. Tras consolidarse en el mediocampo del Levante UD de la Liga Española , el internacional hondureño se ha convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado.

Según informes recientes, el Génova valora seriamente su incorporación inmediata para fortalecer su zona medular. Sin embargo, no son los únicos que buscan fichar al catracho en este mercado de invierno.

El periodista Germán Muñoz, de El Chiringuito TV , reveló que el Atalanta de Bérgamo “vio a Kervin Arriaga en directo” en el último duelo liguero frente al Espanyol , aunque Arriaga tuvo que abandonar ese partido por una lesión.