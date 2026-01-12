Pide salir del Olimpia, de exótico país a Honduras y cambia de club en Europa

Onan Rodríguez coquetea con Motagua y Olimpia tras su salida inminente de Real España, club al que le declinó al menos tres propuestas. LA PRENSA conoció que Marathón ha entrado en la lucha por fichar al portero de 23 años de cara al Clausura 2026 y ya le habría mandado una propuesta en las últimas horas.