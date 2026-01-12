Pide salir del Olimpia, de exótico país a Honduras y cambia de club en Europa

Leider Anaya seguirá vistiendo la camiseta del CD Choloma para el Clausura 2026 de la Liga Nacional. El futbolista tiene contrato hasta junio de este año con el conjunto 'Maquilero'.
Bryan Barrios rescindió su contrato con el Juticalpa FC tras jugar el Apertura 2025 con el conjunto 'Canchero'. El defensor hondureño se encuentra como agente libre en el mercado de fichajes.
Iván 'Chino' López publicó en sus redes sociales una foto con la camisa de Parrillas One con un enigmático mensaje: "Creo que regresaré a casa".
OFICIAL // Dereck Moncada, exjugador de Olimpia, fue oficialmente presentado por el Internacional de Bogotá de Colombia. Cabe recordar que la joya hondureña llega en condición de préstamo luego de haber sido comprado por el Necaxa de la Liga MX, club que lo cedió al equipo colombiano.
Motagua se encuentra buscando un mediocampista en el mercado de fichajes para que juegue como '5' y fortalecer esa parte del esquema de juego de Javier López.
Allans 'Chapeta' Vargas jugó en el Real Estelí de Nicaragua el torneo pasado, pero en el Clausura 2026 vestirá la camiseta del Génesis Policía Nacional, dirigido por Fernando Mira.
OFICIAL // Olancho FC anunció la salida de Yeer Gutiérrez tras rescindir su contrato.
OFICIAL // Asimismo, el Olancho FC hizo oficial la salida de Edgar Benítez.
OFICIAL // Clayvin Zúñiga es anunciado como nuevo jugador del Olancho. El delantero se suma a las filas de los Potros tras estar en el Municipal Limeño de El Salvador.
Carlos Argueta, exfutbolista de Motagua, realizó este lunes su primer entrenamiento con Olancho FC. Los Potros anunciarán en los próximos días al futbolista como su nuevo fichaje para el próximo torneo.
LA PRENSA conoció que Bryan Félix se encuentra en La Paz para incorporarse al Génesis Policía Nacional para el Clausura 2026, llegará cedido por Real España. El futbolista jugó en el CD Choloma el torneo pasado.
José García sorprende al aparecer en los entrenamientos de Lobos UPNFM a la espera de firmar su contrato para el Clausura 2026 luego de su salida de Olimpia a mitad del Apertura 2025.
Onan Rodríguez coquetea con Motagua y Olimpia tras su salida inminente de Real España, club al que le declinó al menos tres propuestas. LA PRENSA conoció que Marathón ha entrado en la lucha por fichar al portero de 23 años de cara al Clausura 2026 y ya le habría mandado una propuesta en las últimas horas.
Henry Figueroa se encuentra como agente libre tras finalizar su contrato con Marathón. Sin embargo, el defensor hondureño ya tendría todo acordado con el Monstruo Verde para seguir vistiendo la camiseta del conjunto verdolaga para el Clausura 2026 de la Liga Nacional.
Ilan Rappoport, futbolista argentino que fichará por el Juticalpa FC en el Clausura 2026. El mediocampista llegará procedente de Shao Jiang de la Liga de Macao.
Erick "Yio" Puerto fue descartado por el Comunicaciones de Guatemala. El futbolista hondureño es la sensación en el mercado de fichajes, pero hasta el momento se desconoce si seguirá en Platense o si tendrá un nuevo club en el próximo torneo.
OFICIAL // El atacante hondureño, Alenis Vargas, fue presentado este lunes como refuerzo del Manisa FK, club de la segunda división de Turquía. El acuerdo establece una cesión con opción de compra hasta el final de la campaña.
Jorge Benguché es descartado por Liga Deportiva Alajuelense: "En algún momento Jorge Benguché estaba en una lista de opciones pero fue perdiendo fuerza y le afectó que en aquellas series de Eliminatorias ante Costa Rica, no tuvo peso con la Selección de Honduras. No fue desequilibrante y eso no gustó", dijo el periodista Anthony Porras en Columbia Deportiva.
Cadena SER ha revelado que Genoa va enserio por el fichaje Kervin Arriaga y Levante UD necesita vender futbolistas porque tiene problemas económicos. Sin embargo, el club de Valencia pide los 20 millones de euros que están en la cláusula de salida en el contrato del futbolista hondureño.
Reportes informan de que Jorge Álvarez le habría pedido a Olimpia salir del club merengue para jugar en la Liga Deportiva Alajuelense en el próximo torneo. La propuesta del conjunto tico es un traspaso definitivo y porcentaje de una futura venta a favor del Rey de Copas.