Histórico equipo de la Serie A prepara oferta por Kervin Arriaga: esto informan

El futuro de Kervin Arriaga podría dar un salto importante en este mercado de fichajes de invierno en 2026. Tras una temporada destacada en España con el Real Zaragoza y el Levante UD, el mediocampista hondureño ha despertado el interés de un club de la Serie A.

De acuerdo con el periodista Matteo Moretto, el Genoa de Italia ha seguido muy de cerca al Misilito, un interés que ha sido confirmado por la Cadena SER, medio que reveló que el club prepara una oferta cercana a los 5.5 millones de euros para intentar fichar al seleccionado catracho. Esta cifra no incluiría variables ni bonus, que podrían elevar el monto final de la operación.

En el Levante UD son conscientes del interés que existe por Kervin Arriaga. El club granota atraviesa una situación financiera delicada tras registrar pérdidas millonarias la temporada pasada, por lo que una venta importante representaría un alivio para su tesorería. Aun así, la directiva no está dispuesta a regalar a una de sus piezas más importantes.