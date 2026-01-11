Onan Rodríguez, su futuro entre Motagua y Olimpia: jugará en uno de los dos

Tegucigalpa, Honduras.

Aunque en las últimas horas diversos reportes apuntaban a que el exfutbolista de Real España tenía todo acordado con Motagua , Diario La Prensa ha conocido en exclusiva que la historia no está cerrada. Olimpia también ha entrado con fuerza en la negociación y ha sostenido conversaciones recientes con el entorno del portero, reavivando la disputa por su fichaje.

El futuro de Onan Rodríguez está a punto de resolverse. El joven guardameta hondureño, de 23 años, se encuentra en el centro de una intensa puja entre Motagua y Olimpia , los dos gigantes de la capital, mientras su entorno lleva días intensos de negociaciones.

Una de las razones por la que los dos clubes capitalinos quieren hacerse con los servicios del joven portero es para una proyección a futuro y para la Selección Nacional de Honduras, ya que el guardameta solo tiene 23 años y firmaría un contrato de largo plazo.

Diario La Prensa confirmó que uno de los dos clubes capitalinos mañana lunes y pasado concretará la llegada de Onan Rodríguez. Ese acto marcará el final de una novela que ha generado expectativa en el fútbol hondureño tras su paso por la Máquina, dirigida por Jeaustin Campos.

Cabe recordar que Real España intentó retener al guardameta y le presentó hasta tres ofertas formales, pero todas declinadas por el futbolista y su entorno. El guardameta hondureño busca un proyecto deportivo a largo plazo y todo indica a que será en la capital del país.