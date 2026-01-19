Es falso el comunicado que asegura que la UNAH obligará a estudiantes a raparse

San Pedro Sula, Honduras

Un supuesto comunicado atribuido a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) circula en redes sociales con una serie de disposiciones supuestamente dirigidas a los estudiantes de primer ingreso.

Entre las medidas, que presuntamente entrarían en vigor el 26 de enero de 2026, se menciona la exigencia de raparse el cabello como parte de un intercambio de tradiciones con la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG).

El documento también plantea otras disposiciones, como la implementación de un nuevo uniforme, el canto obligatorio del himno universitario a las 7:00 de la mañana en todos los campus, y el uso de una “clave secreta” para acceder al transporte gratuito.

Además, incluye una presunta sanción disciplinaria que obligaría a los estudiantes a “chapear solares” dentro del campus universitario en caso de incumplimientos.

Sin embargo, se trata de un comunicado falso. La propia UNAH, a través de sus redes sociales oficiales, ha desmentido la autenticidad del documento y alertado a la comunidad estudiantil a no caer en desinformación.

"Para compartir tradiciones con nuestra universidad hermana, la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), los estudiantes de primer ingreso deben raparse el pelo y caso contrario serán sancionados con la pena de chapear solares de su respectivo campus", dice literalmente el documento viral.