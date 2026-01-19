Es falso el comunicado que asegura que la UNAH obligará a estudiantes a raparse

San Pedro Sula, Honduras
Un supuesto comunicado atribuido a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) circula en redes sociales con una serie de disposiciones supuestamente dirigidas a los estudiantes de primer ingreso.
Entre las medidas, que presuntamente entrarían en vigor el 26 de enero de 2026, se menciona la exigencia de raparse el cabello como parte de un intercambio de tradiciones con la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG).
El documento también plantea otras disposiciones, como la implementación de un nuevo uniforme, el canto obligatorio del himno universitario a las 7:00 de la mañana en todos los campus, y el uso de una “clave secreta” para acceder al transporte gratuito.
Además, incluye una presunta sanción disciplinaria que obligaría a los estudiantes a “chapear solares” dentro del campus universitario en caso de incumplimientos.
Sin embargo, se trata de un comunicado falso. La propia UNAH, a través de sus redes sociales oficiales, ha desmentido la autenticidad del documento y alertado a la comunidad estudiantil a no caer en desinformación.
"Para compartir tradiciones con nuestra universidad hermana, la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), los estudiantes de primer ingreso deben raparse el pelo y caso contrario serán sancionados con la pena de chapear solares de su respectivo campus", dice literalmente el documento viral.
La UNAH dio inicio el lunes 19 de enero de 2026 al primer período académico del presente año, marcando así el arranque oficial del calendario universitario.
Miles de estudiantes, distribuidos en distintas facultades y centros regionales, se reincorporaron a sus actividades educativas en las diversas carreras que ofrece la máxima casa de estudios del país.
Las clases se desarrollan bajo tres modalidades: presencial, semipresencial y virtual, según las características de cada programa académico.
Comunicado falso
Una búsqueda mediante Google Lens, utilizando la imagen del comunicado, condujo a una publicación en Facebook de la misma UNAH, donde desmintió el contenido viral.
La institución también aclaró que no ha emitido ningún anuncio con esa información y que no existe ninguna disposición que obligue a los estudiantes a cumplir tal medida.
Asimismo, advirtió que el uso de formatos, logotipos y estilos institucionales para crear contenidos ajenos a la comunicación oficial —incluso con fines humorísticos— genera desinformación y puede afectar la imagen y credibilidad de la alma máter.
Un análisis del documento falso revela múltiples inconsistencias. Aunque utiliza el nombre de la UNAH, incluye una fecha y el lema institucional “La Educación es la Primera Necesidad de la República”, el texto no cuenta con firmas de autoridades, sellos oficiales ni menciona dependencias responsables, elementos habituales en los comunicados auténticos de la institución.
Por tanto, es falso que la UNAH obligará a los estudiantes de primer ingreso a raparse o a cumplir las disposiciones descritas en el documento que circula en redes sociales.
La universidad calificó el documento como apócrifo y reiteró que no existe ninguna normativa de ese tipo. Además, ya fue desmentido oficialmente por la institución, que exhorta a la comunidad estudiantil y al público en general a verificar la información a través de sus canales oficiales.