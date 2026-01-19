Barcelona sufre baja de crack, nuevo destino para Mastantuono y City se refuerza

Jurgen Klopp también se pronunció sobre una posible llegada al Real Madrid en un diálogo con la Agencia AFP. "Estoy en un punto de mi vida en el que estoy completamente satisfecho con mi situación. No quiero estar en ningún otro sitio. No me pongo nervioso cuando oigo que el Real Madrid, supuestamente, está interesado en mí. Solo son especulaciones de los medios".