Barcelona sufre baja de crack, nuevo destino para Mastantuono y City se refuerza

Así marcha el mercado de fichajes internacional: mientras el Barcelona decide desprenderse de un crack, Italia pone el foco en Mastantuono y el City anuncia la incorporación de un jugador clave
Se espera que Kobbie Mainoo permanezca en el Manchester United tras la confianza inmediata mostrada por Michael Carrick. Mainoo había contemplado la opción de salir cedido para ganar minutos y evolucionar, pero en ningún momento se planteó una venta definitiva del club.
El Galatasaray aguarda la aprobación final para concretar el fichaje de Noa Lang, procedente del Nápoles, con una opción de compra inferior a los 30 millones de euros.
El Fenerbahçe continúa trabajando día a día en el fichaje de N’Golo Kanté, negociando con el Al Ittihad para cerrar la operación.
El Girona ha alcanzado un acuerdo verbal con el Barcelona para incorporar a Marc-André ter Stegen. Tras la luz verde de MATS la semana pasada, ambos clubes también pactaron de manera preliminar una cesión hasta el final de la temporada.
El Genoa refuerza su portería con Justin Bijlow, procedente del Feyenoord, firmando hasta junio de 2026 con opción de extensión hasta junio de 2029.
Marc Guéhi se incorpora al Manchester City desde el Crystal Palace, firmando un contrato que se extiende hasta junio de 2031.
La Fiorentina está muy cerca de cerrar un acuerdo para fichar a Giovanni Fabbian del Bolonia, incluyendo a Stefan Sohm como parte de la operación de intercambio.
Alex Toth ya superó el reconocimiento médico y firma con el Bournemouth, en una operación valorada en 12 millones de euros más variables.
El Olympique de Marsella está a punto de fichar a Quinten Timber, del Feyenoord, tras haber alcanzado un acuerdo verbal con el jugador sobre su salario y encontrarse en la fase final de negociaciones con el club neerlandés.
Justin Bijlow ya se encuentra en Italia para estampar su firma con el Genoa. El guardameta de 27 años, procedente del Feyenoord, pasó el reconocimiento médico y su anuncio oficial es inminente.
El periodista de Marca, Mateo Moretto, asegura que Gonçalo Ramos es una de las principales opciones que baraja el Atlético de Madrid para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.
La prensa inglesa informa que Lukaku podría regresar al Everton, mientras el Aston Villa también sigue de cerca la operación. El Nápoles estaría dispuesto a dejarle salir por una cifra entre 15 y 20 millones de euros.
La ficha de Tadeo Allende ya pertenece al Inter Miami. El campeón de la MLS confirmó que cerró el traspaso definitivo con el Celta de Vigo del centrocampista argentino, que estaba cedido en el conjunto gallego. Según Marca, la operación se cerró por 5 millones de euros.
Mundo Deportivo publica que el Barcelona está interesado en Álex Remiro como segundo portero. El club azulgrana busca dar salida a Ter Stegen y Szczesny en verano.
Tuttosport informa que el Inter tiene en mente un fichaje procedente del Real Madrid. El periodista Franco Mastantuono apunta que un club italiano sueña con replicar una operación similar a la realizada con el argentino Nico Paz, traspasado al Como.
Fabrizio Romano revela que Real Madrid incluyó una cláusula para recuperar a Endrick en este mercado invernal y hoy es el último día para poder hacerlo. Sin embargo, el conjunto blanco no la va a activar, ya que esto tan solo lo puso en caso de emergencia, ante cualquier lesión. En la capital española están contentos con los minutos que juega el brasileño en Lyon.
Jurgen Klopp también se pronunció sobre una posible llegada al Real Madrid en un diálogo con la Agencia AFP. "Estoy en un punto de mi vida en el que estoy completamente satisfecho con mi situación. No quiero estar en ningún otro sitio. No me pongo nervioso cuando oigo que el Real Madrid, supuestamente, está interesado en mí. Solo son especulaciones de los medios".
"¿Volver a los banquillos? Ahora mismo diría que no, pero no puedo decir nunca, nunca, nunca. No creo que vaya a cambiar de opinión, pero no lo sé", sentenció Klopp, que desde 2025 trabaja como director de fútbol global de Red Bull.