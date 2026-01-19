Condenan a médico por agresiones sexuales contra paciente menor de edad

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con el fallo judicial, el galeno fue condenado a cuatro años, cuatro meses y 15 días de prisión, además de la prohibición de residencia y acercamiento a la víctima por el doble del tiempo de la pena impuesta.

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) informó que se obtuvo sentencia condenatoria contra el médico Erick Rufino Lemus Castillo , por su responsabilidad en el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una paciente de 13 años de edad.

Asimismo, se le dictó inhabilitación absoluta, suspensión de la ciudadanía, libertad vigilada por cinco años y su inscripción en el registro de agresores sexuales que administra el Juzgado de Ejecución.

Las investigaciones establecen que el hecho ocurrió en septiembre de 2025, cuando la menor acudió a un centro de salud para recibir atención médica.

Durante la consulta, el profesional de la salud incurrió en conductas indebidas, aprovechándose de su posición y de la condición de vulnerabilidad de la paciente.

La situación fue alertada de inmediato por la víctima a un familiar, quien interpuso la denuncia a través del sistema de emergencias 911, lo que permitió la rápida actuación de las autoridades y la posterior captura del imputado.

El Ministerio Público también detalló que, como parte de la investigación, se documentó que el ahora condenado mantenía comunicaciones inapropiadas con la menor.

Lemus Castillo aceptó su responsabilidad penal, por lo que fue sentenciado mediante el procedimiento abreviado, conforme a lo establecido en la ley.