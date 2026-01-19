Capturan a hombre que mató a machetazos a su pareja en El Progreso

El Progreso, Yoro.

La Policía Nacional capturó a Cristian Samuel López, de 31 años, señalado como presunto responsable del homicidio de Silvia Padilla, quien fue asesinada a machetazos en las cercanías del cementerio de Agua Blanca Norte, en El Progreso, Yoro.

Según las investigaciones policiales, López y la víctima mantenían una relación sentimental. Edgardo Barahona, portavoz policial en San Pedro Sula, informó que la detención se logró tras diligencias investigativas que ubican al sospechoso junto a Padilla horas antes de que fuera encontrada sin vida.