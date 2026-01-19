Capturan a hombre que mató a machetazos a su pareja en El Progreso

La Policía Nacional capturó a Cristian Samuel López, de 31 años, señalado como presunto responsable del homicidio de Silvia Padilla, quien fue asesinada a machetazos en las cercanías del cementerio de Agua Blanca Norte, en El Progreso, Yoro.
Según las investigaciones policiales, López y la víctima mantenían una relación sentimental. Edgardo Barahona, portavoz policial en San Pedro Sula, informó que la detención se logró tras diligencias investigativas que ubican al sospechoso junto a Padilla horas antes de que fuera encontrada sin vida.
“Como móvil del crimen manejamos problemas derivados de la relación amorosa que la pareja mantenía. Testigos indican que los vieron caminando juntos cerca de la colonia Núñez, horas antes de que la mujer apareciera muerta”, explicó Barahona.
El caso se suma a la alarmante cifra de violencia contra la mujer en el país, donde al menos siete féminas han perdido la vida de forma violenta en lo que va del mes de enero, según reportes oficiales. Las autoridades continúan con el proceso legal correspondiente para esclarecer los hechos y aplicar justicia.