Identifican a joven hallado embolsado en El Limonar de SPS

Como Jocsan David Gámez Velásquez, de 20 años, fue identificada la víctima hallada sin vida esta mañana en el sector El Limonar de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Según informes preliminares, el joven había desaparecido el lunes por la tarde en Campana, Cortés.
El cuerpo de Gámez fue encontrado embolsado, con lesiones graves, y las autoridades informaron que la investigación está en curso para determinar las causas y responsables del crimen.
Hasta el momento, se desconocen los motivos del asesinato. La Policía Nacional y la Fiscalía realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y dar con los responsables.