Ariela Cáceres dice que Supremo le perjudica la imagen a Milagro Flores

Pero eso no fue todo, Ariela Cáceres también expresó que ella cree que Supremo y Milagro siguen juntos. Y es que el pasado mes de diciembre Milagro Flores confirmó que había decidido alejarse del tiktoker hondureño, con quien mantuvo un vínculo sentimental durante varios meses. Durante todo este tiempo, Milagro habría esperado a que Supremo le propusiera formalmente ser su novia, pero esta propuesta nunca llegó.