Ariela Cáceres dice que Supremo le perjudica la imagen a Milagro Flores

Durante una entrevista con un programa de radio, la periodista hondureña Ariela Cáceres se pronunció sobre la relación del tiktoker Supremo con la presentadora de televisión, Milagro Flores.
Durante la plática, Ariela Cáceres y Elizabeth Zelaya coincidieron en que Supremo le perjudicaba la imagen a Milagro Flores.
"Supremo más bien le perjudicaba a Milagro... Y le sigue perjudicando", dijo Ariela Cáceres en el programa de la 96 FM.
Ante esto su compañera en el programa le respondió: "Más bien ella fue de beneficio a la imagen de Supremo", a lo que Ariela agregó: "Sí porque le ayudó a limpiar un poco la mala percepción".
Pero eso no fue todo, Ariela Cáceres también expresó que ella cree que Supremo y Milagro siguen juntos. Y es que el pasado mes de diciembre Milagro Flores confirmó que había decidido alejarse del tiktoker hondureño, con quien mantuvo un vínculo sentimental durante varios meses. Durante todo este tiempo, Milagro habría esperado a que Supremo le propusiera formalmente ser su novia, pero esta propuesta nunca llegó.
"Ellos siguen, ellos siguen, lo que ocurre es que necesitan generar altos y bajos para mantener la estrategia de los números", opinó la periodista hondureña.
Hasta el momento, Supremo no se ha pronunciado por las recientes declaraciones de Ariela Cáceres.
En un reciente post en sus redes sociales, Supremo expresó que aún quiere a Milagro Flores, pero confirmó que ya no están juntos.
Asimismo, dijo que la presentadora de televisión es una gran mujer, y que el próximo hombre que conquiste su corazón "debe cuidarla y valorarla".
Mientras tanto, Milagro Flores ha compartido mensajes en sus redes sociales que sus fans han interpretado como indirectas para el creador de contenido.
"Lo que para uno es “No estoy listo” para otro es“Lo supe desde que te vi”", escribió Milagro Flores hace unos días en su cuenta oficial de Instagram.