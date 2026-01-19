Declaran procedente inscripción de Jorge Cálix como diputado por Olancho

Tegucigalpa, Honduras

La determinación surge luego de que el congresista Samuel García presentara su renuncia a la curul, dejando vacante la representación por ese departamento. Ante esta situación, el órgano máximo de dirección liberal procedió a evaluar y avalar la solicitud de sustitución conforme al marco legal vigente.

En medio de los movimientos internos que se desarrollan en el Congreso Nacional previo al inicio del nuevo período legislativo, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) resolvió este lunes 19 de enero dar luz verde a la inscripción de Jorge Cálix Espinal como diputado propietario por el departamento de Olancho.

Según lo establecido en la resolución partidaria, el CCEPL, como instancia facultada, acordó proponer a Jorge Cálix para ocupar el escaño, amparándose en lo dispuesto en el artículo 309, en su párrafo final, de la Ley Electoral de Honduras, que regula los reemplazos de diputados en casos de renuncia, inhabilitación o fallecimiento.

El pronunciamiento también precisa que corresponde al partido político certificar que el ciudadano designado cumple con los requisitos legales para representar al departamento, particularmente en lo relativo a la vecindad absoluta o concurrente. Para ello, se tomó como base lo señalado en el artículo 61 del Código Civil, referente al domicilio.

Dentro del análisis realizado, el CCEPL dejó constancia de que Jorge Cálix participó en las elecciones primarias de 2025 como aspirante presidencial por el movimiento interno “Juntos por el Cambio”, sin lograr la candidatura. No obstante, se aclaró que este antecedente no representa ningún obstáculo legal para asumir una diputación mediante sustitución.

Con esta resolución, el Partido Liberal formalizó su propuesta para que Cálix sea inscrito oficialmente como diputado propietario por Olancho, proceso que deberá completarse ante las instancias electorales correspondientes en los próximos días.

Se prevé que Jorge Cálix asuma el cargo el 25 de enero, fecha en la que está programada la instalación de la primera legislatura del nuevo Congreso Nacional, siempre que se concluyan los trámites administrativos y legales requeridos.

La incorporación del dirigente liberal al Legislativo se produce en un contexto de negociaciones y entendimientos políticos entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, mientras las distintas bancadas ajustan sus fuerzas y posiciones de cara al arranque del nuevo período parlamentario.