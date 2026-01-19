¿Dirigiría a Motagua? Wilmer Velásquez no duda y opina sobre Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

La leyenda de Olimpia se encuentra cursando la licencia C de mandamás que imparte la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de Honduras (Enefut) y dijo que está dispuesto a entrenar con cualquier equipo que confíe en su trabajo.

Tras 17 años de haberse retirado como jugador profesional, Wilmer Velásquez sigue ligado al fútbol y está dando sus primeros pasos como entrenador profesional en Honduras.

“El Matador” dialogó con LA PRENSA y afirmó que si una de esas oportunidades llegara de Motagua , archirival de Olimpia , con gusto la tomaría porque es un profesional. A su vez, opinó sobre la actualidad de Olimpia y los puntos que debe mejorar, junto a quién o de qué escuela debe ser el nuevo técnico de la Selección de Honduras.

Hola, Wilmer, ¿cómo se siente con estos primeros pasos como entrenador?

Bien. Tratando de sacar mi licenciamiento en el fútbol para tratar de poder asumir un día como técnico e ir de menos a más a través de este deporte tan lindo como es el fútbol. Ahora estar del otro lado de la cancha para transmitir nuestros mejores conocimientos y aprendizajes en esta nueva faceta como entrenador.

Tras el retiro no se ha podido desligar del fútbol, ¿cierto?

Contento porque esto del fútbol es hermoso y queremos estar involucrados, aunque por diversos compromisos no lo había hecho, ya de dos años para acá hemos estado estudiando y adquiriendo conocimientos que nos den la posibilidad de hacer lo mejor en el momento que podamos adquirir.

Abierto a la posibilidad de dirigir en Olimpia u otro club, imagino...

Estamos preparándonos con los estudios y la licencia, lo mejor sería poder comenzar desde las inferiores ya sea de Olimpia, de Motagua o de otro club que pueda necesitar de nuestros servicios.

¿Dirigiría a Motagua?

Creo que esto es de profesionalismo y no hay ningún problema. El profesional cuando asume que su carrera es así pues no hay problema y ya lo hemos visto a nivel mundial como exjugadores que formaron parte de un equipo se han ido a entrenar a otro club. Es parte del profesionalismo y del deseo que uno tiene en dar estas enseñanzas.

¿Así como triunfó como futbolista también le gustaría hacerlo como técnico?

Es un sueño poder llegar a lo más alto, como cuando estaba pequeño y salía de San Alejo para integrar a Olimpia y mi sueño siempre fue tratar de hacer lo mejor. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder jugar en el mejor equipo de Honduras y de Centroamérica y hacer lo mejor para representar de la mejor forma.

¿Qué se siente al recibir conocimiento de técnicos más experimentados como Ramón Maradiaga y otros?

Es una bendición porque ellos tienen un amplio recorrido en esto que yo comienzo y donde ellos ya están bien avanzados. Es bueno también porque tenemos instructores fuera del país.