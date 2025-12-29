Es apócrifo el arte atribuido a El Heraldo en el que informa que Mel Zelaya acepta diputación de Gustavo González

San Pedro Sula, Honduras
Se mueve en redes sociales un arte atribuido a El Heraldo en la que informa que supuestamente el expresidente de Honduras (2006-2010) Manuel Zelaya aceptó la diputación de Gustavo González, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) (según escrutinio hasta el momento) para así convertirse en presidente del Congreso Nacional.
Pero es falso. El Heraldo no ha publicado ese arte en ninguna de sus redes sociales, ni existen registros de ese contenido en su sitio web
El posteo incluye el logotipo, con el fin de suplantar una publicación de la marca en Facebook.
"MEL ZELAYA acepta la diputación de Tavo González y se perfila como el próximo presidente del Congreso Nacional", dice textualmente el arte compartido decena de veces desde el 28 de diciembre del 2025.
Hasta el 29 de diciembre de 2025, Gustavo González encabeza la lista de diputados electos por el partido Libre en las elecciones del 30 de noviembre de 2025. Actualmente, es congresista suplente de Hortensia “La Pichu” Zelaya.
Por su parte, Manuel Zelaya es el coordinador del partido de gobierno y fue presidente de Honduras entre 2006 y 2009, siendo derrocado ese año tras un golpe de Estado.
Arte falso
En primer lugar, una revisión a las publicaciones en las redes sociales de El Heraldo (Facebook, X, Instagram) no localizó el contenido
Asimismo una revisión del contenido evidenció inconsistencias al compararlo con otras publicaciones de la marca en redes sociales.
La tipografía del supuesto arte no coincide con la que utiliza el medio en sus diseños gráficos.
El diseño incluye un cintillo de “Última Hora” que se ubica distinto al utilizado por la marca en sus cuentas de redes sociales.
En todo caso, la community manager de El Heraldo confirmó que el contenido no fue creado ni publicado por la marca.
Como lo ha explicado LA PRENSA Verifica, este tipo de contenidos busca suplantar la identidad del medio y difundir información falsa en un contexto electoral.
Por lo tanto, el arte que circula en redes atribuido a El Heraldo sobre la supuesta aceptación de diputación de Manuel Zelaya es apócrifo.
Ni la marca ni su sitio web oficial han publicado este contenido, y presenta inconsistencias en tipografía y diseño.