Casa de Esdras Amado López fue allanada para capturarlo, no para extraer documentos de casos de corrupción

Sin embargo, es falso . El aposento del Amado López fue allanado para capturarlo por una denuncia de violencia familiar, no para recopilar documentos de presuntos casos de corrupción, confirmó a LA PRENSA Verifica Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público (MP).

LA PRENSA informó el 25 de marzo que Esdras Amado López fue capturado por tras una denuncia por violencia doméstica presentada por su esposa, la virtual candidata a diputada del Partido Liberal, Milagros de Jesús González.

El documento, que salió a la luz en un medio televisivo, detalla que los hechos ocurrieron el 24 de marzo a las 12:30 del mediodía.

"Me encontraba en las instalaciones del Canal 36, su lugar de trabajo, porque él me iba a entregar unos documentos de Política Limpia. Sin embargo, antes de hacerlo, quería obligarme a firmar otros documentos para darme las constancias de publicidad que él mismo me proporcionó en el canal", narró la esposa del periodista.

Contactada por LA PRENSA Verifica, Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, respondió que “se llevó a cabo en virtud de tener que ejecutar una orden de detención en flagrancia por los delitos denunciados por su esposa”.

“No se ha decomisado ni se ha obtenido ningún tipo de documento. No están ni siquiera relacionados con los hechos por los cuales se ordenó la detención”, añadió.

Al finalizar la audiencia de declaración de imputado, la portavoz de los Juzgados, Bárbara Castillo, informó que Esdras Amado López "deberá firmar periódicamente, quedó bajo la custodia de su apoderado legal, tiene prohibido salir del país y no podrá acercarse a la víctima".

Se estableció que la próxima audiencia se llevará a cabo el 9 de abril a las 9:00 de la mañana.

En resumen, es falso que el allanamiento del 25 de marzo a la casa de Esdras Amado López se haya ordenado para retirar documentos sobre presuntos actos de corrupción.