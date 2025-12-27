Es un deepfake la imagen de JOH con “El Chapo” y Pablo Escobar

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación difundida en redes sociales muestra una fotografía en la que aparecen supuestamente el expresidente, Juan Orlando Hernández y los narcotraficantes, el mexicano Joaquín Guzmán, conocido como “El Chapo”, y el colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sin embargo, el contenido es falso. La imagen fue creada con inteligencia artificial (IA), según comprobó LA PRENSAVerifica mediante un análisis visual y técnico. “#ULTIMO_MOMENTO: [ CONFIRMADO ] LOS NARCOS , LOS D3LINCUENTES , Y AS3SINOS , NUNCA CAMBIAN (...)”, dice textualmente en la descripción que acompaña la imagen en una publicación de Facebook, compartida má de 80 veces desde el 19 de diciembre, la cual ha sido compartida decenas de veces.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022 tras ser requerido por la justicia de ese país por delitos de conspiración para importar narcóticos, portación o uso de armas de fuego y conspiración para importar armas de fuego. En 2024, un jurado en Nueva York lo declaró culpable y fue sentenciado a 45 años de prisión. Pero el 28 de noviembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un indulto total para Hernández, quien quedó en libertad desde el 1 de diciembre. Joaquín "El Chapo" Guzmán y Pablo Escobar son dos de los capos del narcotráfico más notorios de la historia. Guzmán fue líder del Cártel de Sinaloa en México y actualmente está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, mientras que Escobar fue jefe del Cártel de Medellín en Colombia, y murió abatido por las autoridades en diciembre de 1993.

Es un deepfake

LA PRENSA Verifica analizó detalladamente la imagen y detectó varios indicios que evidencian el uso de inteligencia artificial. Entre las inconsistencias se observan vasos con idéntica cantidad de líquido y reflejos de sombra, anomalías en las pistolas visibles en el pantalón de “El Chapo” y una apariencia casi idéntica en las fajas de los personajes.

Además, en la esquina inferior derecha de la imagen aparece la marca de agua de Gemini, el modelo de IA generativa de Google. Una búsqueda inversa en Google confirma que la imagen fue “generada con IA de Google” y que circula en internet desde hace aproximadamente dos semanas. Asimismo, al analizar la imagen con la herramienta especializada en detección de IA, Hive Moderation, arrojó un 99.9% de probabilidad de que se trate de contenido generado artificialmente.