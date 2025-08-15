Estos dichos de Manuel Zelaya hacia Hugo Chávez fueron grabados en 2023, no en 2025

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales un video del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, en el que expresa palabras de apoyo al fallecido exmandatario venezolano Hugo Chávez durante un evento político. Sin embargo, el contenido es engañoso porque las imágenes no son recientes. Las declaraciones de Zelaya corresponden al Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano del Comandante Chávez en el Siglo XXI, realizada el 5 de marzo de 2023, no en agosto de 2025. El video, difundido en TikTok el 13 de agosto de 2025 y compartido más de 700 veces, tiene el siguiente texto sobrepuesto: "ojo pueblo hondureño hay que actuar pronto por qué este narco de Manuel Zelaya lo esta dejando claro que se quiere quedar en el poder".

Hugo Chávez, presidente de Venezuela (1999-2013), y Manuel Zelaya, presidente de Honduras (2006-2009), mantuvieron una relación política basada en afinidades ideológicas. Durante su mandato, Zelaya se alineó con la propuesta de integración regional promovida por Chávez, mediante la incorporación de Honduras en 2008 a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Tras el golpe de Estado que derrocó a Zelaya en 2009, Chávez se convirtió en uno de sus principales aliados internacionales, condenando la destitución y apoyando el retorno de Zelaya al poder. Chávez falleció el 5 de marzo de 2013. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Declaraciones de 2023

Una búsqueda inversa con un fotograma clave llevó a una publicación de la Secretaría de Prensa en Honduras del 6 de marzo de 2023, en la que comparten un segmento del video que estamos verificando.