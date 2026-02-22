Messi explotó contra el árbitro tras la goleada ante LAFC y Suárez tuvo que frenarlo

La tensión se apoderó del debut de Lionel Messi y el Inter Miami CF en la MLS 2026. El conjunto rosa arrancó la defensa del título con una dura goleada frente a Los Angeles FC , pero más allá del resultado, lo que realmente encendió las alarmas fue la airada reacción del capitán argentino tras el pitazo final.
Visiblemente irritado, el rosarino protagonizó un fuerte reclamo contra el árbitro canadiense Pierre Luc Lauziere . Según se pudo observar en los pasillos internos del estadio angelino, Messi intentó acercarse al vestuario de la terna arbitral luego de mantener un cruce con el juez central durante el encuentro, molesto por decisiones que parecían injustas.
Las imágenes que circularon en redes sociales muestran a un Messi fuera de sí, decidido a encarar nuevamente al colegiado. En ese momento apareció Luis Suárez , quien actuó como mediador y logró frenarlo antes de que la situación escalara. El delantero uruguayo lo tomó del brazo y lo condujo lejos del acceso restringido, evitando un episodio mayor que pudiera derivar en sanciones.
El episodio no tardó en viralizarse. Varios aficionados respaldaron la actitud competitiva del campeón del mundo, destacando su inconformidad ante lo que consideraron faltas reiteradas no sancionadas. Otros, en cambio, apuntaron a que la reacción pudo haberle traído consecuencias disciplinarias, ya que la liga suele analizar este tipo de comportamientos.
Mientras tanto, en conferencia de prensa, el técnico Javier Mascherano , hoy al mando del equipo, optó por un discurso más sereno. Reconoció la superioridad del rival y admitió que el marcador era justo, aunque matizó que el desarrollo del juego no reflejó una diferencia tan amplia. También insistió en que el plantel debe enfocarse en corregir errores y mantener la calma.
El arranque dejó claro que la exigencia será alta y que la frustración es a flor de piel cuando las cosas no salen. Messi, acostumbrado a competir al máximo nivel, volvió a demostrar que no tolera la derrota con facilidad. Sin embargo, el club ahora espera que el foco vuelva a lo deportivo y que cualquier posible investigación quede solo en un llamado de atención, sin mayores repercusiones para su máxima figura.