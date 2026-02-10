No es la casa de JOH en EE UU, es la gráfica de un videojuego

San Pedro Sula, Honduras

Una publicación difundida en redes sociales asegura mostrar la supuesta imagen de la casa del expresidente Juan Orlando Hernández en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Sin embargo, la afirmación es falsa. La imagen que circula no corresponde a ninguna propiedad vinculada al exmandatario hondureño, sino a un elemento gráfico perteneciente a la serie de videojuegos Grand Theft Auto, por lo que no guarda relación alguna con Hernández. “SE FILTRA LA CASA DONDE JUAN ORLANDO VIVE EN ESTADOS UNIDOS Valorada en $12 millones de dólares, ubicada en un prestigioso barrio de Los Angeles, California. ¿Qué piensan ustedes de estos lujos excesivos?”, dice textualmente la descripción de la publicación de Facebook, compartida cientos de veces desde el 7 de febrero de 2026.

Juan Orlando Hernández, quien fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue señalado por la justicia de Estados Unidos por liderar una conspiración de narcotráfico que habría facilitado el envío de cientos de toneladas de cocaína a ese país. Tras dejar el poder, Hernández fue arrestado y extraditado en febrero de 2022 para enfrentar cargos federales en Nueva York. En marzo de 2024 fue condenado a 45 años de prisión y, en diciembre de 2025, recibió un indulto total otorgado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hasta la fecha, su situación legal y personal sigue siendo incierta. Se desconoce si planea regresar a Honduras, donde existe una orden de captura activa en su contra, o si permanecerá en territorio estadounidense. En 2022 se reveló la existencia de una vivienda ubicada en una exclusiva urbanización de Miami, Estados Unidos, adquirida en junio de 2013 a nombre de la esposa de Hernández, Ana Rosalinda García. En 2015, la entonces primera dama de Honduras aseguró que la compra se realizó mediante un préstamo a pagar en un plazo de 30 años. Años después, el caso volvió a colocarse en el debate público tras conocerse que la campaña electoral del Partido Nacional de Juan Orlando Hernández —cuando se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional— en 2013 habría sido financiada con fondos provenientes del desfalco de más de 350 millones de dólares en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Gráfica de un videojuego

Una búsqueda inversa en Google Lens ubicó una publicación en el sitio web Fandom.com , una plataforma de entretenimiento y videojuegos generada por fanáticos, que expone una reseña completa de la casa que muestra el contenido viral. Según la información, la vivienda corresponde al videojuego Grand Theft Auto y se identifica como la Residencia De Santa. También, indica que es el “hogar del famoso productor cinematográfico de Vinewood Michael De Santa y su familia”, personajes ficticios del videojuego. El contenido señala además que la casa está ubicada en Portola Drive, Rockford Hills, Los Santos County, un lugar que solo existe en el juego digital. En otro resultado, se observa la misma residencia en una simulación del juego Grand Theft Auto, en un video publicado en el canal de Ángel Mods en YouTube. La casa del personaje Michael De Santa aparece a partir del segundo 43 del clip.