Video del carril exclusivo para motos no fue grabado en Honduras, sino en Guatemala

Falso

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

El video viral que atribuyen a Tegucigalpa fue grabado en Ciudad de Guatemala y circula desde diciembre de 2025

  • Actualizado: 09 de febrero de 2026 a las 16:09 -
  • Paola Ávila
Al 2026, Honduras no cuenta con la implementación de una motovía (carril exclusivo para motocicletas) en ninguna parte del país.

 Imagen: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras
Un video que circula en redes sociales asegura mostrar un supuesto carril exclusivo para motocicletas en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa.

Sin embargo, es falso: las imágenes no corresponden a Honduras. El contenido audiovisual, en realidad, fue grabado en la ciudad de Guatemala, Guatemala.

“El carril exclusivo para motocicleta es una realidad en el bulevar fuerzas armadas con el nuevo ¿alcalde?”, dice el texto sobrepuesto en el video de 18 segundos en TikTok, compartido más de 2500 veces desde el 6 de febrero de 2026.

Video de Guatemala

Una búsqueda inversa a partir de un fotograma clave de la secuencia permitió localizar el video original, publicado en Instagram por el usuario @todomotorsv el 19 de diciembre de 2025.

El video muestra sobreimpreso el mensaje: “El carril exclusivo para motocicletas es una realidad en Guatemala”.

En la descripción se afirma que la medida se implementó como una alternativa para mejorar la fluidez vehicular y reducir el tráfico en varias de las principales calles y avenidas de la capital guatemalteca.

En los primeros segundos de la grabación se distingue un local rotulado como Automecánica Miller. Una revisión realizada en la herramienta Google Street View, que permite explorar lugares a nivel terrestre, permitió confirmar que dicho taller está ubicado en Ciudad de Guatemala.

Captura de pantalla a la ubicación en Google Street View.

 (Imagen: Google Street View )

Además, la imagen muestra tráfico en Ciudad de Guatemala, en el tramo que conecta la Avenida La Castellana con el bulevar Liberación y la avenida Petapa, como lo evidencian tres rótulos visibles en la vía.

Captura de pantalla a la ubicación en Google Street View.

 (Imagen: Google Street View)

En Guatemala, los carriles exclusivos para motocicletas comenzaron a implementarse en octubre de 2024 con el fin de mejorar la seguridad vial.

Por su parte, LA PRENSA Verifica revisó medios de comunicación hondureños y no halló información que sustente la implementación de una motovía (carril exclusivo para motocicletas) en el bulevar Fuerzas Armadas.

En consecuencia, el video viral no corresponde a Honduras: las imágenes fueron grabadas en la capital de Guatemala y empezaron a circular en redes sociales en diciembre de 2025.

Nuestras clasificaciones
VERDADERO

Cuando las pruebas son fehacientes y confirman la información.

FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

VERDAD A MEDIAS

La información es correcta pero omite elementos clave del contexto.

INEXACTO

La información que se aproxima a la exactitud.

SIN EVIDENCIA

No hay datos públicos ni alternativos para probar la información.

Paola Ávila
Paola Ávila
redaccion@laprensa.hn

Periodista de verificación de datos y enfocada en temas de alfabetización mediática. Licenciada en Periodismo por el Centro Universitario Tecnológico (Ceutec).

Ver más
