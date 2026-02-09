Video del carril exclusivo para motos no fue grabado en Honduras, sino en Guatemala

San Pedro Sula, Honduras

Un video que circula en redes sociales asegura mostrar un supuesto carril exclusivo para motocicletas en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa. Sin embargo, es falso: las imágenes no corresponden a Honduras. El contenido audiovisual, en realidad, fue grabado en la ciudad de Guatemala, Guatemala. “El carril exclusivo para motocicleta es una realidad en el bulevar fuerzas armadas con el nuevo ¿alcalde?”, dice el texto sobrepuesto en el video de 18 segundos en TikTok, compartido más de 2500 veces desde el 6 de febrero de 2026.

Video de Guatemala

Una búsqueda inversa a partir de un fotograma clave de la secuencia permitió localizar el video original, publicado en Instagram por el usuario @todomotorsv el 19 de diciembre de 2025. El video muestra sobreimpreso el mensaje: "El carril exclusivo para motocicletas es una realidad en Guatemala". En la descripción se afirma que la medida se implementó como una alternativa para mejorar la fluidez vehicular y reducir el tráfico en varias de las principales calles y avenidas de la capital guatemalteca.

En los primeros segundos de la grabación se distingue un local rotulado como Automecánica Miller. Una revisión realizada en la herramienta Google Street View, que permite explorar lugares a nivel terrestre, permitió confirmar que dicho taller está ubicado en Ciudad de Guatemala.

Además, la imagen muestra tráfico en Ciudad de Guatemala, en el tramo que conecta la Avenida La Castellana con el bulevar Liberación y la avenida Petapa, como lo evidencian tres rótulos visibles en la vía.