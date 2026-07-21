UNO y Tiendas Pronto celebran el cierre de la promoción "UNO te une a la fiesta del fútbol" que conquistó a miles de clientes

San Pedro Sula, Honduras

Estaciones de Servicio UNO y Tiendas Pronto celebran el exitoso cierre de la promoción "UNO te une a la fiesta del fútbol", una iniciativa inspirada en la pasión que despierta el Mundial y que, durante tres meses, reunió a más de 120,000 participantes en Honduras y El Salvador a través de la nueva aplicación móvil de beneficios UNO Plus.

Más que una promoción, esta iniciativa marcó el lanzamiento de una plataforma permanente de fidelización, creada para ofrecer a los clientes promociones, recompensas y experiencias diferenciadas de forma continua.

Una celebración para los ganadores

Como parte del cierre de la campaña, los ganadores fueron invitados a disfrutar de la gran final en un evento exclusivo preparado especialmente para ellos. Los asistentes vivieron una auténtica experiencia mundialista, con múltiples pantallas para seguir cada jugada, cómodas áreas de entretenimiento, cortesías de Tiendas Pronto y un ambiente lleno de emoción que convirtió la jornada en una verdadera celebración del fútbol.

Durante el evento también se anunciaron los ganadores de los premios: un viaje con todos los gastos pagados para dos personas, quienes tendrán la oportunidad de vivir en vivo el Clásico Español entre el FC Barcelona y el Real Madrid, y un segundo ganador que recibirá un año de combustible gratis.



Más de 2,000 premios entregados

Con más de 2,000 premios entregados, entre ellos televisores, hieleras, asadores y 10 vehículos, la promoción concluyó exitosamente, recompensando la preferencia de miles de consumidores en ambos países.

"En Estaciones de Servicio UNO creemos que la mejor manera de agradecer la preferencia de nuestros clientes es brindándoles experiencias que realmente generen valor. "UNO te une a la fiesta del fútbol" nos permitió conectar con más de 120,000 clientes regionales y al mismo tiempo, consolidar a UNO Plus como la plataforma que seguirá premiando su fidelidad con promociones, beneficios y experiencias exclusivas. Este es solo el comienzo de una nueva etapa de innovación para nuestra marca." Expresó: Roberto Banegas Coordinador de Mercadeo de UNO Honduras.