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Gasolineras UNO anuncia su patrocinio oficial al Club Deportivo Motagua

En una alianza que une la pasión del fútbol con el compromiso por la excelencia, Gasolineras UNO se convierte en patrocinador oficial del Club Deportivo Motagua. Con este acuerdo prometen conectar con la afición a través de experiencias exclusivas y grandes beneficios para sus clientes

  • Actualizado: 17 de julio de 2026 a las 09:00 -
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Gasolineras UNO anuncia su patrocinio oficial al Club Deportivo Motagua

El presidente del F.C. Motagua, Eduardo Atala; Oscar Carías, gerente de País de UNO e integrantes del cuerpo técnico posan con la nueva indumentaria del club. El evento sella el patrocinio de la marca en la camiseta del "Ciclón Azul".

 Foto: David Romero
San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras. UNO Honduras anunció hoy su patrocinio oficial al Club Deportivo Motagua, actual campeón de la Liga Nacional y uno de los clubes más exitosos y de mayor tradición del fútbol hondureño. Esta alianza estratégica reúne a dos referentes que comparten una misma filosofía: la excelencia como principio para alcanzar grandes resultados y generar valor para las personas.

Directivos de Gasolineras UNO y el presidente del club deportivo Motagua comparten una fotografía grupal. El ambiente refleja la sólida relación comercial e institucional que une a ambas organizaciones.

Directivos de Gasolineras UNO y el presidente del club deportivo Motagua comparten una fotografía grupal. El ambiente refleja la sólida relación comercial e institucional que une a ambas organizaciones.

 (Foto: David Romero)

Más que un patrocinio deportivo, este acuerdo refleja la visión compartida de dos instituciones que han construido su liderazgo sobre la disciplina, el compromiso, la innovación y la mejora continua. Valores que han llevado a Motagua a convertirse en un referente del fútbol nacional y que, de la misma manera, han guiado a UNO en su compromiso permanente por ofrecer productos de alta calidad, una experiencia diferenciada para sus clientes y un servicio que busca superar sus expectativas en cada visita.

Desde hace 30 años, UNO ha acompañado el desarrollo de Honduras impulsando la movilidad de millones de personas y apoyando iniciativas que fortalecen el crecimiento económico, el deporte y las comunidades donde opera. Hoy, ese compromiso se fortalece al sumar esfuerzos con una institución que inspira a miles de hondureños dentro y fuera de la cancha.

Jugadores del F.C. Motagua y colaboradores de Gasolineras UNO posan juntos en una de las estaciones de servicio de la marca, sosteniendo obsequios y la camiseta oficial del equipo.

Jugadores del F.C. Motagua y colaboradores de Gasolineras UNO posan juntos en una de las estaciones de servicio de la marca, sosteniendo obsequios y la camiseta oficial del equipo.

 (Foto: David Romero)

Una alianza basada en valores compartidos

"En UNO creemos que la excelencia no es un destino, sino una forma de hacer las cosas todos los días. Es el compromiso que asumimos con cada cliente, la calidad que respalda nuestros productos, el servicio que brindamos en cada estación y la pasión con la que trabajamos para ofrecer siempre la mejor experiencia. Por eso nos enorgullece convertirnos en patrocinadores oficiales del Club Deportivo Motagua, una institución que representa los mismos valores que impulsan a nuestra marca: liderazgo, disciplina, trabajo en equipo y una búsqueda permanente por alcanzar la excelencia. Estamos convencidos de que esta alianza nos permitirá seguir conectando con los hondureños a través de aquello que más los apasiona y contribuir al fortalecimiento del deporte como una fuente de inspiración, orgullo y desarrollo para nuestro país." Expresó Oscar Carías Gerente de País de UNO Honduras

Oscar Carías, gerente de País de UNO se dirige a los asistentes durante el evento de la alianza con el F.C. Motagua. El ejecutivo comparte detalles de esta provechosa unión.

Oscar Carías, gerente de País de UNO se dirige a los asistentes durante el evento de la alianza con el F.C. Motagua. El ejecutivo comparte detalles de esta provechosa unión.

 (Foto: David Romero)

Por su parte, Roberto Banegas, Coordinador de Marca, comunicó: “Para Gasolineras UNO, esta alianza estratégica con el Club Deportivo Motagua, actual campeón nacional, representa la unión de dos grandes marcas que comparten valores como la excelencia, el liderazgo y el trabajo en equipo. Estamos convencidos de que Motagua cuenta con una de las aficiones más sólidas y apasionadas del país, por lo que esta alianza nos permitirá fortalecer ese vínculo y mantener este patrocinio por muchos años”.

Más experiencias para la afición motagüense

Como parte de esta alianza, UNO y el Club Deportivo Motagua desarrollarán iniciativas y experiencias dirigidas a la afición, acercando aún más al club con sus seguidores y generando nuevas oportunidades para que los clientes de la marca vivan de cerca la pasión del fútbol hondureño.

“El apoyo del sector privado es clave para el crecimiento del fútbol hondureño. Una alianza como la que hoy establecemos con Gasolineras UNO, una empresa referente por su crecimiento y compromiso nacional significa un gran respaldo económico y estratégico que nos permitirá seguir formando talento y proyectando a nuestros jugadores hacia nuevos escenarios, dentro y fuera del país”, finalizó José Eduardo Atala, presidente del Club Deportivo Motagua.

Presidente del F.C. Motagua, José Eduardo Atala, se dirige a los medios de comunicación durante la conferencia. Su intervención destaca la relevancia del apoyo continuo de Gasolineras UNO para alcanzar los objetivos deportivos del equipo.

Presidente del F.C. Motagua, José Eduardo Atala, se dirige a los medios de comunicación durante la conferencia. Su intervención destaca la relevancia del apoyo continuo de Gasolineras UNO para alcanzar los objetivos deportivos del equipo.

 (Foto: David Romero)

Con este patrocinio, UNO reafirma su compromiso de seguir impulsando iniciativas que promuevan el talento, fortalezcan el deporte y contribuyan al desarrollo de Honduras, convencida de que las grandes historias se construyen con visión, esfuerzo y la búsqueda permanente de la excelencia.

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