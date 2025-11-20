Sabor que inspira esperanza: Yummi Pops y Operación Sonrisa transformando vidas

San Pedro Sula, Honduras

Hay historias que comienzan con un gesto sencillo y terminan cambiando vidas. Yummi Pops y Operación Sonrisa Honduras vuelven a unirse para continuar una causa que ha devuelto salud y confianza a cientos de niños y niñas con labio y paladar hendido. A través de esta alianza, cada vez que eliges Yummi Pops Palomitas o Yummi Pops Nacho, en sus presentaciones personales o familiares, estás aportando para que más pequeños puedan recibir cirugías reconstructivas, atención médica integral y acompañamiento especializado. Una forma deliciosa y solidaria de hacer el bien.

Un snack con propósito

Desde 2016, Snacks Yummies y Operación Sonrisa Honduras han colaborado de forma constante, llevando esperanza a quienes más lo necesitan. Durante estos años, la alianza ha impulsado 13 eventos de recaudación de fondos y 12 programas quirúrgicos, logrando beneficiar a más de 170 niños y niñas que hoy pueden hablar, alimentarse y sonreír con seguridad.

En total, el apoyo de Yummies a esta causa ha significado más de L 3 millones en donativos, tanto en efectivo como en especie, además de L 253,174.64 invertidos en infraestructura médica, como la Clínica Dental de Operación Sonrisa, inaugurada en mayo de 2022, donde ya se han brindado más de 4,350 consultas.

Pequeñas acciones, grandes resultados

"Detrás de cada sonrisa hay una historia de esfuerzo y amor", comparte el equipo de Yummi Pops. "Nuestra meta es seguir sumando a una causa que cambia vidas. Queremos que las personas sientan que, al disfrutar su snack favorito, también están aportando a algo más grande". De esta manera, Luis Weddle gerente de Categoría de Snacks Yummies expresó: "Esta campaña nos recuerda que un pequeño gesto puede transformar una vida. Al elegir Yummi Pops Palomitas o Nacho, cada persona contribuye directamente a que más niños reciban cirugías reconstructivas, atención médica integral y el acompañamiento que necesitan. Para nosotros, como parte de Dinant, es fundamental que nuestras marcas generen bienestar real en las comunidades, integrando nuestro propósito corporativo en acciones que crean mejores días para la niñez hondureña".

Esta colaboración demuestra que los pequeños actos pueden tener un enorme impacto. Yummi Pops invita a todos los hondureños a unirse, compartiendo este mensaje y eligiendo conscientemente un producto que representa alegría, sabor y solidaridad.

En Honduras, 1 de cada 500 niños nace con labio y/o paladar hendido, una condición que puede afectar su alimentación, su lenguaje y su desarrollo emocional. Pero con una cirugía oportuna y el acompañamiento adecuado, pueden recuperar su bienestar y su sonrisa.