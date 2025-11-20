  1. Inicio
Sabor que inspira esperanza: Yummi Pops y Operación Sonrisa transformando vidas

Yummi Pops convierte cada snack en una oportunidad para cambiar vidas al apoyar, junto a Operación Sonrisa, cirugías y atención especializada para niños con labio y paladar hendido

  20 de noviembre de 2025
  • Brand Studio
Ejecutivos de Snacks Yummies reafirman su compromiso con Operación Sonrisa, celebrando años de apoyo continuo a niños y niñas con labio y paladar hendido.

 Alex Peréz
San Pedro Sula, Honduras

Hay historias que comienzan con un gesto sencillo y terminan cambiando vidas. Yummi Pops y Operación Sonrisa Honduras vuelven a unirse para continuar una causa que ha devuelto salud y confianza a cientos de niños y niñas con labio y paladar hendido.

A través de esta alianza, cada vez que eliges Yummi Pops Palomitas o Yummi Pops Nacho, en sus presentaciones personales o familiares, estás aportando para que más pequeños puedan recibir cirugías reconstructivas, atención médica integral y acompañamiento especializado. Una forma deliciosa y solidaria de hacer el bien.

Luis Weddle gerente de Categoría de Snacks Yummies entrega un reconocimiento especial al representante de Operación Sonrisa por su dedicación y liderazgo en la transformación de vidas.

 (Alex Peréz )

Un snack con propósito

Desde 2016, Snacks Yummies y Operación Sonrisa Honduras han colaborado de forma constante, llevando esperanza a quienes más lo necesitan. Durante estos años, la alianza ha impulsado 13 eventos de recaudación de fondos y 12 programas quirúrgicos, logrando beneficiar a más de 170 niños y niñas que hoy pueden hablar, alimentarse y sonreír con seguridad.

Yummi Pops Palomitas y Nacho, los snacks que convierten cada compra en una oportunidad para regalar sonrisas a niños con labio y paladar hendido.

 (Alex Peréz )

En total, el apoyo de Yummies a esta causa ha significado más de L 3 millones en donativos, tanto en efectivo como en especie, además de L 253,174.64 invertidos en infraestructura médica, como la Clínica Dental de Operación Sonrisa, inaugurada en mayo de 2022, donde ya se han brindado más de 4,350 consultas.

El pequeño Neithan Isaac Benítez, paciente de Operación Sonrisa, simbolizando la esperanza que esta alianza brinda a cientos de familias.

 (Alex Peréz )

Pequeñas acciones, grandes resultados

“Detrás de cada sonrisa hay una historia de esfuerzo y amor”, comparte el equipo de Yummi Pops. “Nuestra meta es seguir sumando a una causa que cambia vidas. Queremos que las personas sientan que, al disfrutar su snack favorito, también están aportando a algo más grande”.

De esta manera, Luis Weddle gerente de Categoría de Snacks Yummies expresó: “Esta campaña nos recuerda que un pequeño gesto puede transformar una vida. Al elegir Yummi Pops Palomitas o Nacho, cada persona contribuye directamente a que más niños reciban cirugías reconstructivas, atención médica integral y el acompañamiento que necesitan. Para nosotros, como parte de Dinant, es fundamental que nuestras marcas generen bienestar real en las comunidades, integrando nuestro propósito corporativo en acciones que crean mejores días para la niñez hondureña”.

Luis Weddle, gerente de Categoría de Snacks Yummies, destaca el compromiso de la marca con impulsar iniciativas que transforman la vida de la niñez hondureña.

 (Alex Peréz )

Esta colaboración demuestra que los pequeños actos pueden tener un enorme impacto. Yummi Pops invita a todos los hondureños a unirse, compartiendo este mensaje y eligiendo conscientemente un producto que representa alegría, sabor y solidaridad.

En Honduras, 1 de cada 500 niños nace con labio y/o paladar hendido, una condición que puede afectar su alimentación, su lenguaje y su desarrollo emocional. Pero con una cirugía oportuna y el acompañamiento adecuado, pueden recuperar su bienestar y su sonrisa.

Colaboradoras de Operación Sonrisa comparten su entusiasmo por seguir brindando atención, acompañamiento y esperanza a cientos de familias hondureñas.

 (Alex Peréz )

Cada empaque de Yummi Pops Palomitas o Nacho representa una parte de esa historia. Porque disfrutar y ayudar pueden ir de la mano.

Yummi Pops y Operación Sonrisa: juntos, creando sonrisas que transforman vidas.

Últimas Noticias