Riddara llega a Honduras de la mano de Imvesa e introduce una nueva generación de pickups híbridas enchufables

San Pedro Sula, Honduras.

Imvesa, empresa líder en el sector automotriz hondureño anunció oficialmente la llegada de Riddara al país, incorporó a su portafolio una marca que redefine el concepto tradicional de pickup mediante una propuesta innovadora basada en tecnología híbrida enchufable, eficiencia energética y alto desempeño. Bajo el concepto "Más kilómetros, menos combustible", Riddara llega al mercado hondureño como una nueva categoría de valor para quienes buscan un vehículo capaz de trabajar, viajar, cargar, remolcar y enfrentar diferentes terrenos. Sin sacrificar, ahorro comodidad y tecnología.

La marca nace con una visión clara impulsar la movilidad más eficiente conectada y alineada a un estilo de vida activo y moderno. Más que un vehículo Riddara propone una nueva forma de conducir donde la tecnología híbrida enchufable permite recorrer mayores distancias con un menor consumo de combustible, brindando una experiencia más inteligente y versátil. "Estamos convencidos de que Riddara marcará un antes y un después en el segmento de pickups en Honduras, al ofrecer una combinación única de potencia, tecnología, ahorro de combustible y autonomía, respaldada por la experiencia y confianza que Imvesa ha construido durante más de 56 años.

La incorporación de esta marca representa un paso importante para nuestra compañía y para el mercado automotriz nacional, al acercar a los hondureños una solución que responde a las nuevas necesidades de movilidad y productividad", expresó Nelson Kafati- (Project Manager).

Una pickup diseñada para las necesidades de Honduras

El modelo Riddara RD6 PHEV se presenta como una alternativa especialmente relevante para el mercado nacional al combinar la robustez y funcionalidad de una pickup tradicional con la ventaja de la tecnología híbrida enchufable. Su sistema permite aprovechar la conducción eléctrica en trayectos diarios y contar con el respaldo de un motor a gasolina para recorridos largos, reduciendo la preocupación por la autonomía y optimizando el consumo de combustible.

Entre sus principales atributos destacan:

• Autonomía combinada de hasta 1,007 kilómetros.

• Consumo eficiente de apenas 6.7 L/100 km.

• Sistema de tracción 4WD para un desempeño superior en distintos terrenos.

• Potencia combinada de 349 caballos de fuerza

• Torque de 914 Nm.

• Capacidad de carga de hasta 875 kg.

• Capacidad de arrastre de hasta 2,500 kg.

La pickup incorpora. Además, la avanzada tecnología EM-P (Electronic Modular Performance) una solución de autonomía extendida que prioriza la propulsión eléctrica y gestiona de manera inteligente la interacción entre batería y motor para optimizar el rendimiento según las condiciones de conducción. Como parte de este compromiso con la calidad y la confiabilidad, Riddara respalda su tecnología híbrida enchufable con una garantía de 8 años para la batería, brindando a los usuarios mayor tranquilidad y confianza en su inversión a largo plazo.

Tecnología, seguridad y conectividad inteligente

Riddara integra una amplia gama de tecnologías orientadas a brindar seguridad, confort y conectividad en cada recorrido.

Entre sus principales atributos de seguridad destaca el sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), un conjunto de sistemas avanzados de asistencia a la conducción diseñado para brindar mayor protección, confianza y control en cada recorrido.

Este incluye funciones como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, alerta de colisión y una innovadora cámara panorámica de 540 grados con vista transparente del chasis. La experiencia se complementa con hasta siete modos de manejo para diferentes tipos de terreno, pantallas digitales, conectividad inteligente y un interior diseñado para ofrecer comodidad tanto en ciudad como en carretera o condiciones de trabajo exigentes.

Una pickup que va más allá del transporte

Uno de los atributos más innovadores de la Riddara RD6 PHEV es su capacidad de descarga Vehicle-to-Load (V2L), una función que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos y equipos eléctricos externos. Esta característica convierte a la pickup en una fuente de energía portátil ideal para actividades al aire libre, trabajo en campo, emergencias o usos recreativos, reforzando su posicionamiento como una solución inteligente y versátil para distintos estilos de vida.

Imvesa fortalece su liderazgo con innovación y sostenibilidad

La llegada de Riddara representa un nuevo hito para Imvesa, que suma esta marca a su portafolio que ya incluye Mazda y Fotón, fortaleciendo su propuesta de valor con soluciones alineadas a las tecnologías globales de electrificación, eficiencia y movilidad sostenible.

Con 56 años de trayectoria en Honduras, Imvesa continúa consolidando su liderazgo en el mercado automotriz nacional a través de una amplia experiencia comercial, talleres certificados, repuestos originales y una presencia estratégica en las principales ciudades del país.

La corporación de Riddara reafirma el compromiso de la compañía de acercar a los hondureños tecnologías innovadoras que combinen rendimiento, eficiencia y sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo de una movilidad más inteligente para el futuro. Con este lanzamiento, Imvesa, no solo introduce una nueva marca al mercado, sino también una nueva manera de entender las pickups: vehículos capaces de ofrecer más autonomía, menor consumo de combustible, tecnología avanzada y la capacidad de trabajo que exige el consumidor hondureño moderno.

Los interesados en conocer más sobre la nueva Riddara RD6 PHEV pueden visitar la sala de exhibición de Imvesa a nivel nacional, solicitar una cotización personalizada o agendar una prueba de manejo para experimentar de primera mano la potencia, tecnología y eficiencia que distinguen a esta nueva generación de picops híbridas enchufables. Imvesa invita a todos los hondureños a realizar una prueba de manejo y cotizar su nueva Riddara, descubriendo cómo es posible recorrer más kilómetros consumiendo menos combustible y disfrutar de una experiencia de conducción diseñada para el presente y para el futuro de la movilidad.

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