Lady Lee presenta FORZA: tres motocicletas para el trabajo y la aventura

San Pedro Sula, Honduras.

Lady Lee marca un hito en la historia de la movilidad en el país con el lanzamiento de FORZA, su propia línea de motocicletas, que llega con una propuesta diferenciada para los hondureños que buscan movilidad, rendimiento y estilo. Como parte de la celebración de sus 55 años de trayectoria, Lady Lee decidió lanzar las motocicletas FORZA. La línea fue desarrollada en colaboración con una empresa que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector.

“Celebrando nuestro 55 aniversario, nos dimos cuenta de que también era la oportunidad de tener una marca propia de motocicletas que facilitara la movilización de los hondureños”, indicó Estefanía Sauceda, gerente de Mercadeo de Lady Lee. El lanzamiento oficial de esta línea de motocicletas se realizó en Megamall San Pedro Sula, en medio de un espectáculo en el que se presentaron los tres modelos que estarán disponibles para los hondureños.

Un modelo para cada estilo de vida

Los asistentes al evento experimentaron una “Fuerza sin límites” tras conocer de cerca las características de cada modelo de motocicleta. Todas están disponibles en una variedad de colores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Lanzar FORZA es el resultado de cinco décadas y media escuchando a Honduras. Sabemos lo que el hondureño necesita para moverse, para trabajar y para aventurarse, y por eso cada modelo de FORZA tiene una identidad propia”, expresó Sauceda. La ejecutiva destacó que la línea de motocicletas FORZA fue diseñada pensando en las necesidades del motorista hondureño, priorizando economía y seguridad. Además, Lady Lee cuenta con talleres de mantenimiento y garantía a nivel nacional.

Sauceda indicó que los tres modelos están diseñados para necesidades distintas. Pueden adquirirse desde L26,000. FORZA FZ150A: es una moto de turismo con estética, baúl de carga, parabrisas, freno de disco delantero y barras de protección. Es ideal para recorrer la ciudad con estilo. FORZA FZ150: esta motocicleta está diseñada para el trabajo del día a día, con parrilla de carga, escape de lujo y portacelular con puerto USB. FORZA FZX200: es una todoterreno con motor y potencia para quienes buscan ir más allá. Una propuesta diferenciada para los aventureros que llega a Honduras con todo. Durante el evento, los asistentes pudieron acercarse a cada modelo FORZA, conocer sus características y entender lo que las distingue de otras opciones del mercado. Entre conversaciones, un cóctel especial y premios, el lanzamiento se convirtió en una experiencia para los invitados especiales, creadores de contenido y clientes.

Accesorios

Junto a la línea de motocicletas, Lady Lee presenta también la línea de accesorios FORZA: cascos con certificación DOT, rodilleras, guantes especiales e intercomunicador para casco, para que cada salida cuente con protección.

Disponibilidad y financiamiento