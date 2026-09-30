Cemcol llevó a Expomóvil 2026 su apuesta por la eficiencia y seguridad para el transporte de carga

San Pedro Sula, Honduras.

Mover mercancías, materiales y productos requiere mucho más que un vehículo de carga. Para las empresas, elegir un camión implica considerar factores como consumo de combustible, capacidad, seguridad, mantenimiento, disponibilidad de repuestos y respaldo técnico durante toda su vida útil. Ese enfoque forma parte de la propuesta que Cemcol presentó en Expomóvil 2026, feria organizada por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Vehículos Automotores y Afines (AHDIVA), que reunió más de 40 marcas de vehículos, motocicletas y camiones en Expocentro, San Pedro Sula, del 25 al 27 de septiembre. Para esta edición, Cemcol participó con su oferta de camiones International y Volkswagen, dos líneas dirigidas a diferentes aplicaciones del transporte y que, de acuerdo con Naziry Aguilar, gerente de ventas para camiones International y Volkswagen de Cemcol, buscan responder a las necesidades específicas de cada operación.

Soluciones

La exhibición permitió conocer parte del portafolio de International, marca que Cemcol representa en Honduras desde hace más de cuatro décadas. Entre las alternativas se encuentra la línea HX, orientada a operaciones de alta exigencia y transporte pesado, con configuraciones destinadas tanto a carretera como a aplicaciones fuera de carretera. También se encuentra la línea HV, diseñada para aplicaciones vocacionales. Sus configuraciones pueden utilizarse en vehículos para transporte de carga seca, plataformas, volteos y otras actividades que requieren adaptar el camión al trabajo que realizará. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La propuesta de Volkswagen Trucks complementa este portafolio con vehículos de configuración cabover, en los que la cabina se ubica sobre el motor. Según Aguilar, Cemcol comenzó a comercializar la marca en Honduras hace aproximadamente cinco años y ya ha colocado más de 300 unidades en el mercado.

La compañía busca además superar las 500 unidades comercializadas, mientras incorpora opciones enfocadas en eficiencia operativa y seguridad.

Entre los modelos presentados en la Expomóvil reconoceremos:

- Volkswagen 6 toneladas

- Volkswagen 17-250

- Volkswagen 24-280 / 24-260

- Volkswagen 24-320

- Volkswagen 31-320 / nueva generación 32-360 Uno de los aspectos destacados por Aguilar es la posibilidad de adaptar la configuración del vehículo a las características de la carga. El proceso comienza con una evaluación de las necesidades del cliente, considerando factores como volumen, densidad y peso. “Todo con una asesoría de principio a fin”.

Esta metodología permite que la elección del camión no dependa únicamente de sus características generales, sino de las condiciones concretas en las que será utilizado.

Tecnología

La tecnología es otro componente de la propuesta de Cemcol, con herramientas como telemetría y torre de control para monitorear el rendimiento de combustible y las prácticas de conducción. A esto se suman transmisiones automatizadas en determinados modelos Volkswagen, sistemas ABS y soluciones orientadas a reducir la fatiga del operador. La propuesta también considera la ergonomía, con asientos de suspensión neumática, climatización y opciones de ajuste que buscan mejorar las condiciones de trabajo durante jornadas prolongadas.

Como explica Aguilar: “¿Qué es lo que le interesa a un cliente? Mover su carga al menor costo posible”.Bajo esta perspectiva, la eficiencia se relaciona no solo con el precio de adquisición, sino también con el consumo, mantenimiento, repuestos y desempeño del vehículo durante su operación.

Respaldo

Para una empresa de transporte, mantener un camión operativo es tan importante como elegirlo. Por ello, Cemcol complementa su oferta con infraestructura de servicio, técnicos especializados y disponibilidad de repuestos.

La compañía cuenta con más de 40 bahías para camiones en San Pedro Sula y más de 24 en Tegucigalpa, además de ampliar su cobertura en otras ciudades. A esto se suma un taller móvil 4x4, equipado para brindar mantenimiento y asistencia en diferentes puntos del país. Este respaldo busca reducir los tiempos fuera de operación y acompañar al cliente durante la vida útil del vehículo. En ese sentido, la participación en Expomóvil 2026 no solo permite conocer los modelos International y Volkswagen, sino también la propuesta de servicio que los acompaña. Aguilar señala, “Es un espíritu de libre competencia donde cada uno debe ofrecer lo mejor que puede ofertar al cliente, y el cliente tiene al final la última palabra”.

Así, la feria se convierte en un espacio para comparar alternativas, conocer sus características y recibir asesoría antes de tomar una decisión de compra, especialmente en un segmento donde la eficiencia y continuidad de las operaciones son factores determinantes.