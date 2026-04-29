Notas que Construyen: una noche sinfónica para transformar hogares

San Pedro Sula, Honduras.

Con el propósito de mejorar las condiciones de vivienda de familias hondureñas en situación de precariedad, Banpaís y Hábitat para la Humanidad Honduras presentaron oficialmente la “Noche Sinfónica: Notas que Construyen - Porque la música edifica familias”, una iniciativa benéfica que reunirá música, solidaridad e impacto social. El evento se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo, a las 7:00 pm, en el Teatro José Francisco Saybe, con la participación de la Escuela de Música Victoriano López, bajo la dirección del maestro Jorge B. Banegas, quienes serán los protagonistas de esta velada cultural concebida para movilizar apoyo ciudadano a favor de una causa. María del Rosario Selman-Housein, presidenta ejecutiva de Banpaís y líder de Women Build Capítulo San Pedro Sula, destacó la colaboración entre instituciones como eje central para abordar la problemática habitacional en Honduras. “Hoy nos unimos porque buscamos hacer un cambio ante la situación compleja que experimentan muchas familias en nuestro país”, indicó.

Reconocimientos

Durante el evento, se reconoció a los patrocinadores de esta iniciativa, entre ellos las empresas de Grupo Inversa: Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Presta Auto, Credi Rapid, Presta Ya, Credi Móvil, Elevate Hub y Coberturas y Garantías, S.A. Emma Mejía Valladares, directora de Mercadeo Corporativo de UTH, señaló que, al ser parte de Women Build, ha tenido la oportunidad de conocer las historias de las familias cuyas casas carecen de un piso de concreto.

“Hemos visto cómo se transforman las personas, niños que dicen por primera vez que pueden jugar sin que se ensucien sus juguetes. Y eso realmente nos conmueve como persona, como ser humano y también como marca”, expresó. La ejecutiva destacó que, desde la plataforma de las empresas que lidera, dicen presente a esta iniciativa “porque sabemos que nuestro apoyo va a cambiar vidas. Esto no es más que una forma de devolverle al mundo lo que Dios nos da”. La gala benéfica también cuenta con el respaldo de Banpaís, Sercargo, Diunsa, Supermercados El Colonial, Grupo Elcatex, Anave, Centro de Imágenes Aurora, Corasa, OPC y Ferretería Bendeck.

Solidaridad