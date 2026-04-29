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Notas que Construyen: una noche sinfónica para transformar hogares

Con el impulso de Banpaís y Hábitat para la Humanidad, este evento reunirá música y solidaridad; a la causa se suma Grupo Inversa para beneficiar a familias hondureñas

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 07:00 -
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Notas que Construyen: una noche sinfónica para transformar hogares

Representantes de Hábitat para la Humanidad, Banpaís y empresas patrocinadoras de la “Noche Sinfónica: Notas que Construyen".

 Fotos: Franklyn Muñoz
San Pedro Sula, Honduras.

Con el propósito de mejorar las condiciones de vivienda de familias hondureñas en situación de precariedad, Banpaís y Hábitat para la Humanidad Honduras presentaron oficialmente la “Noche Sinfónica: Notas que Construyen - Porque la música edifica familias”, una iniciativa benéfica que reunirá música, solidaridad e impacto social.

El evento se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo, a las 7:00 pm, en el Teatro José Francisco Saybe, con la participación de la Escuela de Música Victoriano López, bajo la dirección del maestro Jorge B. Banegas, quienes serán los protagonistas de esta velada cultural concebida para movilizar apoyo ciudadano a favor de una causa.

María del Rosario Selman-Housein, presidenta ejecutiva de Banpaís y líder de Women Build Capítulo San Pedro Sula, destacó la colaboración entre instituciones como eje central para abordar la problemática habitacional en Honduras. “Hoy nos unimos porque buscamos hacer un cambio ante la situación compleja que experimentan muchas familias en nuestro país”, indicó.

Las empresas del Grupo Inversa recibieron un reconocimiento especial junto a los patrocinadores del evento.

Las empresas del Grupo Inversa recibieron un reconocimiento especial junto a los patrocinadores del evento.

Reconocimientos

Durante el evento, se reconoció a los patrocinadores de esta iniciativa, entre ellos las empresas de Grupo Inversa: Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Presta Auto, Credi Rapid, Presta Ya, Credi Móvil, Elevate Hub y Coberturas y Garantías, S.A.

Emma Mejía Valladares, directora de Mercadeo Corporativo de UTH, señaló que, al ser parte de Women Build, ha tenido la oportunidad de conocer las historias de las familias cuyas casas carecen de un piso de concreto.

Emma Mejía Valladares, directora de Mercadeo Corporativo de UTH.

Emma Mejía Valladares, directora de Mercadeo Corporativo de UTH.

“Hemos visto cómo se transforman las personas, niños que dicen por primera vez que pueden jugar sin que se ensucien sus juguetes. Y eso realmente nos conmueve como persona, como ser humano y también como marca”, expresó.

La ejecutiva destacó que, desde la plataforma de las empresas que lidera, dicen presente a esta iniciativa “porque sabemos que nuestro apoyo va a cambiar vidas. Esto no es más que una forma de devolverle al mundo lo que Dios nos da”.

La gala benéfica también cuenta con el respaldo de Banpaís, Sercargo, Diunsa, Supermercados El Colonial, Grupo Elcatex, Anave, Centro de Imágenes Aurora, Corasa, OPC y Ferretería Bendeck.

Emma Mejía Valladares junto a su equipo: Wilmer Martínez, Keyla Hércules y Fabiola Irula muestran orgullosos el reconocimiento otorgado por Hábitat para la Humanidad.

Emma Mejía Valladares junto a su equipo: Wilmer Martínez, Keyla Hércules y Fabiola Irula muestran orgullosos el reconocimiento otorgado por Hábitat para la Humanidad.

Solidaridad

Con una aportación de L1,000 por persona, los asistentes disfrutarán de un espectáculo musical de alto nivel, además de un cóctel servido para la ocasión. De esta forma, cada uno contribuirá directamente al cambio de aproximadamente 30 pisos de tierra por pisos de concreto.

“Esto representa mucho más que un evento cultural; es una oportunidad para que la solidaridad se convierta en bienestar concreto para familias que aún viven con pisos de tierra. Cada aporte nos acerca a hogares más seguros, saludables y dignos para niños, niñas y adultos que merecen mejores condiciones de vida”, expresó Martha Guillén, directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad Honduras.

Para más información pueden comunicarse con Astrid Álvarez de Hábitat para la Humanidad Honduras al +504 3156-2328.

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