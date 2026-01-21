Educación y salud se integran en nueva alianza entre Optimus Card, UTH y Laboratorio Bueso Arias

San Pedro Sula, Honduras.

Optimus Card, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Laboratorio Bueso Arias oficializaron una alianza estratégica orientada a generar beneficios tangibles para estudiantes universitarios y colaboradores, fortaleciendo el acceso a educación superior, servicios de salud y bienestar integral. La firma de este importante acuerdo se llevó a cabo en el Salón Armenta de la Universidad Tecnológica de Honduras, lugar donde se dieron cita ejecutivos y colaboradores de las empresas protagonistas, entre ellos, Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card, Valeria Bueso, coordinadora de Estrategia de Mercadeo de Laboratorio Bueso Arias y Josías Guzmán, director de la carrera de Psicología de UTH.

Es importante destacar que esta nueva alianza abarca a instituciones del ecosistema UTH, Optimus Card y Grupo Inversa, entre ellas el Centro Politécnico del Norte, PrestaAuto, PrestaYa, CrediRapid y CrediMóvil, consolidando un modelo de colaboración que conecta educación, salud y desarrollo sostenible del capital humano.

Beneficios en salud

Uno de los principales aportes de esta alianza es el 15 % de descuento que Laboratorio Bueso Arias otorgará a todos los usuarios de la membresía Optimus Card en sus servicios a nivel nacional, reforzando el acceso oportuno a la salud preventiva. Laboratorio Bueso Arias cuenta con más de 75 años de trayectoria y una red de 17 sucursales ubicadas en San Pedro Sula, El Progreso, Choloma, Villanueva, Siguatepeque y Tegucigalpa, lo que garantiza cobertura, calidad y cercanía para los beneficiarios.

“La salud, la educación y la calidad de vida deben ir de la mano. Este convenio permite que más personas puedan realizarse chequeos preventivos y cuidar lo más valioso: su salud”, expresó Valeria Bueso, coordinadora de Estrategia de Mercadeo de Laboratorio Bueso Arias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Ecosistema de bienestar

La alianza también incorpora beneficios financieros y de protección a través de las empresas de Grupo Inversa, ampliando las oportunidades de estabilidad económica y bienestar para los colaboradores, en coherencia con una visión integral del desarrollo humano.

Asimismo, se informó que UTH otorgará un 20% de descuento en carreras de pregrado y un 15% en su Escuela de Posgrado, además de programas de capacitación en habilidades blandas. Ricardo Rivera, gerente comercial de Optimus Card, resaltó el valor social del acuerdo. “Este convenio representa una oportunidad para acercar la salud, la educación y el bienestar a más hondureños. Optimus Card busca alianzas con instituciones que compartan una visión de impacto y servicio”, afirmó.

Alianzas que engrandecen

​​​​​​UTH pone a disposición de los colaboradores de Laboratorio Bueso Arias y sus familias su oferta académica de más de 70 programas, orientados especialmente a quienes estudian y trabajan, reforzando su modelo de educación flexible e inclusiva. Josías Guzmán, director de la carrera de Psicología de UTH, destacó que esta alianza da continuidad a una relación construida con compromiso social. “UTH y Laboratorio Bueso Arias han venido trabajando juntos a través del programa de becas Abraham y Aurora Bueso. Hoy se amplían los beneficios, impactando directamente en más familias hondureñas”, señaló. Es importante destacar que a través del programa de becas Abraham y Aurora Bueso, desde hace cuatro años se beneficia a mujeres hondureñas, consolidando una relación basada en confianza, responsabilidad social y resultados sostenibles.

Acceso a Optimus Card