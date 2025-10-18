Nueva clínica oftalmológica fortalece acceso a salud visual gratuita

San Pedro Sula, Honduras.

El Gobierno de Honduras, liderado por la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, inauguró recientemente la quinta clínica oftalmológica gratuita del país en San Pedro Sula. El nuevo centro está ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones (INJUPEMP), en la carretera a Armenta, contiguo a la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH). Es importante señalar que, este centro médico forma parte de la red oftalmológica pública impulsada por el gobierno, que actualmente cuenta con cinco clínicas, seis ópticas populares y brigadas móviles que llevan atención especializada a diferentes comunidades de todo el país.

Atención diaria

​​​​​​Las Autoridades de la Secretaría de Salud informan que la clínica de San Pedro Sula atenderá entre 50 y 60 pacientes diarios, alcanzando un promedio de 1,500 atenciones mensuales. Entre los servicios que se brindan destacan evaluaciones oftalmológicas, optometría y cirugías de catarata, pterigión y chalazión, todo sin costo para la población.

En esta etapa inicial, la atención se realizará por orden de llegada, con la posibilidad de implementar un sistema de citas dependiendo de la demanda, replicando el modelo exitoso de Tegucigalpa.

Coordinación interinstitucional

​​Este proyecto es coordinado directamente por la Presidencia de la República y cuenta con el apoyo interinstitucional de Injupenp, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Planificación y la Brigada Médico Cubana. La operación de estos centros está a cargo de un equipo técnico encabezado por el abogado Amable de Jesús Hernández, quien funge como coordinador nacional del programa. Su gestión garantiza la sostenibilidad y efectividad de esta red.

Impacto nacional

La red oftalmológica pública ha permitido descongestionar hospitales nacionales como el San Felipe y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, devolviendo la visión de forma gratuita a millas de ciudadanos. Esta iniciativa fortalece la cobertura en salud visual, priorizando a sectores de recursos escasos que no pueden acceder a atención privada.

Expansión del servicio