Hospital San Francisco amplía atención neonatal en Olancho

Juticalpa, Olancho.

La nueva sala neonatal del Hospital General San Francisco de Juticalpa, Olancho, fortalecerá su capacidad de atención para atender más de 7,700 nacimientos anuales registrados en la red de salud del departamento. El proyecto beneficiará directamente a la población de Olancho y municipios vecinos, con un impacto estimado en más de 220,000 habitantes. La inversión total asciende a 48.1 millones de lempiras, financiados mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos nacionales. Carla Paredes, ministra de Salud, explicó que estos recursos permitieron la construcción, equipamiento y adecuación de la nueva sala neonatal bajo estándares internacionales de calidad y seguridad hospitalaria. Durante 2024, el Hospital General San Francisco atendió 5,295 partos y cesáreas, mientras que el servicio de neonatología brindó atención a 740 recién nacidos, muchos de ellos en condiciones críticas. Con la nueva sala se espera duplicar la capacidad de atención y reducir los traslados hacia hospitales de Tegucigalpa.

Mejoras y personal

Para este proyecto se construyó un nuevo módulo completamente equipado, con infraestructura moderna, sistemas de gases medicinales, respaldo eléctrico de emergencia, alarmas centralizadas y áreas diferenciadas para cuidados mínimos, intermedios y avanzados. También se fortaleció la capacidad de atención con la adquisición de 134 equipos de última generación, entre ellos incubadoras abiertas, cerradas y de transporte, ventiladores mecánicos, monitores multiparámetro, bombas de infusión y cunas térmicas. "Todo el equipamiento cumple con los estándares del nivel hospitalario", afirmó la doctora Paredes. El equipo médico está integrado por neonatólogos, pediatras, enfermeras especialistas en cuidado neonatal, auxiliares de enfermería y personal técnico en electromedicina. Además, se cuenta con personal de apoyo en nutrición y trabajo social, lo que garantiza una atención integral para el recién nacido y su familia. La doctora Paredes señaló que, al contar con equipos especializados y personal capacitado, se evitarán traslados innecesarios de recién nacidos en estado crítico, garantizando una atención oportuna, segura y continua. Añadió que esta mejora fortalecerá el Modelo Nacional de Salud, acercando los servicios especializados a las comunidades rurales de Olancho.

Áreas y equipamiento