Ficohsa premia a ganador del primer vehículo Jetour X1 Dashing

San Pedro Sula, Honduras.

Ficohsa celebró la entrega del primer vehículo Jetour X1 Dashing AT 4x2 1.6 Turbo, como parte de su promoción nacional “Deposita, Suma y Arranca”, una iniciativa que busca incentivar el ahorro y premiar la confianza de sus clientes a nivel nacional.

El primer ganador, José Alfaro Arriaga, originario de Choloma, Cortés, recibió su premio en las oficinas principales de Ficohsa en San Pedro Sula, tras haber participado al depositar e incrementar sus ahorros en una cuenta activa durante el período de la promoción.

“Estoy sorprendido y me voy con un carro nuevo. Estoy muy agradecido con Dios y con Ficohsa por premiar mis ahorros. Motivo a todos a que sigan ahorrando en Banco Ficohsa”, expresó Alfaro Arriaga tras recibir las llaves del vehículo.

La promoción, vigente hasta diciembre de 2025, ofrece la oportunidad de ganar uno de seis vehículos nuevos, entregando un automóvil cada mes a los clientes que participen al ahorrar L500 o más en sus cuentas.