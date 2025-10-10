Ficohsa premia a ganador del primer vehículo Jetour X1 Dashing

Ficohsa celebró la entrega del primer vehículo Jetour X1 Dashing AT 4x2 1.6 Turbo, como parte de su promoción nacional “Deposita, Suma y Arranca”, una iniciativa que busca incentivar el ahorro y premiar la confianza de sus clientes a nivel nacional.
El primer ganador, José Alfaro Arriaga, originario de Choloma, Cortés, recibió su premio en las oficinas principales de Ficohsa en San Pedro Sula, tras haber participado al depositar e incrementar sus ahorros en una cuenta activa durante el período de la promoción.
“Estoy sorprendido y me voy con un carro nuevo. Estoy muy agradecido con Dios y con Ficohsa por premiar mis ahorros. Motivo a todos a que sigan ahorrando en Banco Ficohsa”, expresó Alfaro Arriaga tras recibir las llaves del vehículo.
La promoción, vigente hasta diciembre de 2025, ofrece la oportunidad de ganar uno de seis vehículos nuevos, entregando un automóvil cada mes a los clientes que participen al ahorrar L500 o más en sus cuentas.
Durante el acto de entrega, Jorge Rivera, primer vicepresidente regional de Ficohsa, destacó la importancia de esta iniciativa como parte de la visión del banco de fortalecer la cultura del ahorro en el país:
“En Ficohsa creemos que el ahorro es la base para construir un mejor futuro. Con esta campaña queremos motivar a más hondureños a dar ese paso y premiar su confianza en nosotros. Nos llena de alegría entregar este primer vehículo, que simboliza el esfuerzo y la constancia de nuestros clientes”, expresó Rivera.
Un compromiso que suma
“Deposita, Suma y Arranca” forma parte de las iniciativas de Ficohsa orientadas a impulsar la inclusión financiera y reconocer el esfuerzo de quienes confían en el banco para hacer crecer su dinero.
La promoción continuará desarrollándose a nivel nacional con entregas mensuales, invitando a los hondureños a seguir participando. Por cada depósito de L500 en cuentas de ahorro, los clientes reciben boletos electrónicos que incrementan sus oportunidades de ganar.
Para más información sobre las bases de la promoción y los próximos sorteos, los interesados pueden visitar cualquiera de las agencias de Banco Ficohsa a nivel nacional o consultar su sitio web oficial.