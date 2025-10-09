La Chico y Cenosa lanzan Foro de Infraestructura 2025 para impulsar la innovación en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

El Foro de Infraestructura 2025, el evento más relevante para la industria de la construcción en Honduras, será organizado por la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) en colaboración con su socio estratégico, Cementos del Norte S.A. y su marca Bijao. Este año, el foro tratará el tema “Inversión en infraestructura: Modelos financieros e innovación en sistemas de pago” y contará con la intervención de expertos nacionales e internacionales. El objetivo es crear un diálogo sobre estrategias financieras novedosas y nuevas formas de colaboración entre el sector público y privado, para impulsar la construcción de Honduras a través de proyectos de gran necesidad e impacto, como los libramientos del Valle de Sula y de San Pedro Sula. El evento, de asistencia gratuita, se celebrará el 28 de octubre de 2025, de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl, en San Pedro Sula.

Impacto

De acuerdo con la organización, la realización de este foro beneficiará al sector y al país al acelerar la ejecución de proyectos mediante la modernización de sistemas, atraer nuevas inversiones y fortalecer las capacidades de los actores clave con herramientas de vanguardia. Además, contribuirá a impulsar la competitividad nacional mejorando la eficiencia en toda la cadena de valor de la construcción. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “La importancia de este tema es incuestionable, ya que la infraestructura es el pilar fundamental del desarrollo económico y social de Honduras. Creemos firmemente que la brecha existente solo puede cerrarse mediante la colaboración público-privada, la atracción de capital inteligente y la implementación de mecanismos ágiles y transparentes, temas que serán el núcleo de las discusiones de este foro”, indicó Gustavo Boquín, presidente de la Chico. El objetivo del evento es “crear un espacio entre la academia, el gobierno y el sector privado para encontrar soluciones innovadoras a los retos que enfrenta la industria de la construcción”. En relación con el tema central del foro, el ingeniero Boquín señaló que la organización propone “nuevos modelos financieros innovadores para el pago de estos proyectos y así poderlos ejecutar de forma más rápida”, lo que generaría un impacto económico, empleo y bienestar a toda la sociedad que rodea este proyecto.

Un alto compromiso

Como patrocinadores estratégicos, Cementos del Norte y su marca Bijao reafirman su compromiso con el desarrollo y la modernización de la infraestructura del país. Su participación activa en el foro refleja su visión de promover espacios de diálogo que generen conocimiento, oportunidades de inversión y alianzas estratégicas para impulsar el crecimiento nacional. “En Cementos del Norte creemos que la innovación y la inversión en infraestructura son motores clave para el desarrollo económico del país. Por eso, apoyar espacios como este foro es parte de nuestro compromiso con el futuro de Honduras”, destacó Edwin Argueta, gerente general de Cementos del Norte. Leonidas Zelaya, gerente de Relaciones Corporativas de Cenosa y vicepresidente comercial de la Chico, expresó que, con este evento, buscan poner en relieve las oportunidades que se han perdido, como por ejemplo, “el unir esfuerzos, los impuestos que el gobierno recoge con el músculo financiero que puede tener la población hondureña”, refiriéndose a los empresarios y al ciudadano común.