ITEE inaugura Expo Tech 2025 con 60 proyectos tecnológicos

San Pedro Sula, Honduras.

El Instituto Tecnológico de Excelencia Educativa (ITEE) inauguró la feria tecnológica Expo Tech 2025, en la que 60 proyectos estudiantiles serán presentados y se impartirán charlas técnicas del 16 al 18 de octubre, en el campus ubicado en la colonia Trejo, 9-10 calle, 21 avenida de esta ciudad. “La Expo Tech 2025 tiene como objetivo principal permitir que los estudiantes apliquen sus conocimientos y habilidades adquiridos durante el año académico”, afirmó el ingeniero Icker Peña, director financiero de ITEE. Los estudiantes tuvieron un período de preparación desde marzo, con la posibilidad de mejorar proyectos de años anteriores.

"Comenzamos con una charla sobre la visión de la feria, los reglamentos y a partir de ese momento ellos empiezan a buscar su proyecto y a presentarlo", explica Peña. Los proyectos se categorizan en retos comunitarios, industriales y orientados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El evento, dirigido a jóvenes, empresarios y la comunidad en general, facilita la vinculación entre estudiantes y sector empresarial. El director académico informó que invitaron a varios colegios públicos a los que ITEE trasladó para que asistan a la feria, donde realizan un recorrido y reciben un refrigerio. Los actos de inauguración contaron con la participación de miembros de la Junta Directiva del ITEE, exalumnos, representantes de las universidades y la Secretaría de Educación.

El alumno Dylan Robert Quin brindó un discurso en el evento en representación de la promoción de este año. El joven compartió sus experiencias en la institución y cómo la feria despertó su interés por la tecnología. “Fue en ese momento en que la educación dejó de ser algo pasivo para convertirse en una aventura, un verdadero reto. La feria se convirtió en su laboratorio de ideas. Los problemas que antes solo veíamos en los libros se materializaron frente a nosotros”, enfatizó.

Actividades

Fredy Estrada, coordinador de Expo Tech 2025, señala que la feria tecnológica está diseñada para integrar a toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes y padres de familia. Estrada sostiene que, gracias a la feria, los estudiantes desarrollan soluciones tecnológicas a problemas reales desde temprana edad, demostrando aplicaciones prácticas de su aprendizaje. El coordinador invitó al público en general a visitar la feria tecnológica Expo Tech 2025, que se desarrollará el jueves 16 y viernes 17 de 10:00 am a 7:00 pm y el sábado 18 de 8:00 am a 2:00 pm. Durante la feria, se llevarán a cabo charlas tecnológicas, la expo de proyectos, Glam & Star Nite, Olimpiadas de Matemáticas y Tech Party. Los interesados en participar en las charlas pueden revisar la página web de ITEE y seleccionar el tema de su interés, que van desde seguridad informática hasta microcontroladores. Las charlas son abiertas al público, sin ningún costo.

Inteligencia Artificial

El ITEE, con 38 años de trayectoria bajo el liderazgo del ingeniero Raúl Peña Moreno, ha impulsado la formación técnica y tecnológica. El rector de la institución señaló que la institución se enfoca en un sistema de competencias que ha demostrado mejores resultados adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos. Actualmente, el ITEE ofrece formación especializada en diferentes áreas técnicas incluyendo Electromecánica, Diseño Gráfico, Mecatrónica y Programación. El enfoque educativo combina teoría y práctica, fomentando la creatividad, pensamiento crítico y trabajo en equipo.

Como parte de esta evolución, el ITEE ha incorporado la Inteligencia Artificial (IA) en su formación. Durante su participación, el rector interactuó con Iteíto, una IA que compartió con el público sus recomendaciones para los estudiantes del ITEE, sus valores y el futuro de las tecnologías.