Cenosa: 18 años de compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Cementos del Norte S.A. (Cenosa) reafirma su liderazgo en la industria cementera al recibir, por décimo octavo año consecutivo, el Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable, otorgado por la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse).

Este reconocimiento consolida la visión de Cenosa como una empresa comprometida con el desarrollo sostenible, la innovación social y la mejora continua de las comunidades donde opera. Durante la ceremonia de entrega que se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, (CCIC), el gerente general de Cenosa, Edwin Argueta expresó: “Este reconocimiento es una validación de nuestros principios y valores como empresa; además de que nos confirma que vamos por el camino correcto”.

Impacto con propósito

A lo largo de 18 años, los programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Cenosa han beneficiado a más de 10,000 familias hondureñas, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad humana y ambiental. Entre sus proyectos más emblemáticos se destaca “Pisos S3”, desarrollado junto a FICEM, Hábitat para la Humanidad y varias municipalidades. Esta iniciativa busca reemplazar 1,000 pisos de tierra por pisos de concreto antes de 2028. Cenosa entiende que transformar la calidad de vida comienza desde lo esencial: un piso digno, un entorno saludable y una vivienda que inspire bienestar.

Salud, educación y comunidad

El compromiso social de Cenosa trasciende su operación industrial. En materia de salud, la compañía apoya centros médicos mediante la donación de medicamentos, mobiliario y equipos, además de colaborar activamente en campañas de vacunación que benefician a miles de familias en el norte del país. En el ámbito educativo, más de 2,000 niños reciben apoyo a través de un programa de merienda escolar, que garantiza su nutrición diaria y promueve la permanencia escolar. Asimismo, la empresa impulsa proyectos de infraestructura comunitaria, incluyendo pavimentaciones, construcción de puentes y obras de drenaje, beneficiando a más de 20 comunidades. Estos esfuerzos reflejan una gestión social integral que fortalece el tejido comunitario.

Compromiso ambiental

Cenosa mantiene una visión clara: producir con responsabilidad. Desde 2007 ha liderado la sustitución de combustibles fósiles por residuos industriales, logrando solo en 2024 procesar más de 101,000 toneladas de residuos y alcanzar una sustitución del 16.84% en sus procesos. Además, desde 2021 ejecuta un programa de revegetación de canteras, con la siembra de más de 4,000 plantas, restaurando áreas degradadas y preservando la biodiversidad. La empresa también realiza inventarios de flora y fauna para evaluar el impacto ambiental y asegurar la protección de los ecosistemas locales. Su visión ambiental no se limita al cumplimiento normativo, sino a un compromiso ético con las futuras generaciones.

Desarrollo humano

Argueta aseguró que el liderazgo de Cenosa comienza desde adentro. La empresa impulsa la formación profesional y académica de sus colaboradores, promoviendo una cultura de crecimiento personal y estabilidad laboral. “Nuestra responsabilidad social también se refleja en el desarrollo humano que practicamos día a día; contamos con más de 80 ingenieros a quienes respaldamos en su crecimiento académico y profesional”, destacó Argueta. El fortalecimiento del talento interno ha permitido a Cenosa consolidar una estructura organizacional sólida, basada en la confianza, la preparación técnica y el sentido de pertenencia.

Inspirar a otros