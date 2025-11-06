  1. Inicio
Fundahrse reconoce a 89 organizaciones hondureñas con el Sello Fundahrse de ESR

Fundahrse celebró su XIX edición del Sello de Empresa Socialmente Responsable.La gala reconoció a compañías hondureñas por su compromiso con la sostenibilidad.El evento destacó el impacto social positivo de las empresas en sus comunidades.

El presidente de Fundahrse junto a líderes del sector empresarial durante la XIX edición del Sello de Empresa Socialmente Responsable.

 Foto: Yoseph Amaya y Linda Käsbohrer
San Pedro Sula, Honduras

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse) celebró en San Pedro Sula la XIX Edición del Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR), una noche de gala en la que se reconoció a organizaciones hondureñas por su compromiso con la sostenibilidad y su contribución al desarrollo integral del país.

El evento reunión a líderes empresariales, representantes gremiales y organismos de cooperación internacional que promueven un modelo de crecimiento basado en la responsabilidad y la generación de valor para las comunidades.

En esta edición, cuatro empresas hondureñas recibieron por primera vez el Sello Fundador de ESR: Credidemo, Enersa, Soler y Ulloa y Asociados. Con su incorporación, se fortaleció el grupo de organizaciones que forman parte de este reconocimiento, representando el 64% de la membresía de Fundahrse. Este logro reafirmó el papel de la empresa privada como promotora de prácticas responsables y modelos de negocios sostenibles.

Mario Faraj, presidente de Fundahrse, durante sus palabras de apertura en la XIX edición del Sello de Empresa Socialmente Responsable.

Durante la gala también se reconoció a la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) y la Asociación de Productores de Azúcar de Honduras (APAH) como Gremios Socialmente Responsables. Estas instituciones destacaron por impulsar iniciativas orientadas a la mejora del entorno social y económico en sus áreas de acción, contribuyendo al fortalecimiento del tejido empresarial sostenible en Honduras.

Las empresas galardonadas provenían de sectores diversos como comercio, servicios, agricultura, industria alimentaria, agroindustria azucarera, banca y seguros, manufactura, transporte, logística, energía, construcción, zonas libres, call center y gestión de residuos. La variedad de rubros representada demuestra que la responsabilidad social puede integrarse de manera estratégica en cualquier industria.

Representantes de Cervecería Hondureña reciben un reconocimiento especial por su liderazgo en sostenibilidad empresarial durante la XIX edición del Sello Fundahrse.

El acto contó con la participación especial del ingeniero Alberto Díaz Lobo, miembro fundador de Fundahrse y presidente del Grupo Eterna. Durante su intervención, destacó la importancia de impulsar las relaciones empresariales basadas en la ética, la transparencia y el valor compartido, subrayando que las empresas comprometidas con la sostenibilidad son actores clave en el bienestar social y el desarrollo del país.

También estuvieron presentes Mario Faraj, presidente de Fundahrse; Miguel Medina, secretario de Promoción de Inversiones; Karim Qubain, presidente de la CCIC; Anabel Gallardo, presidenta del Cohep; Alejandro Álvarez, coordinador residente de Naciones Unidas; y Figmy Farid Kattum, vicepresidente de Fundahrse. La presencia de estos líderes reforzó el mensaje de colaboración entre empresas, Estado y organismos de cooperación.

Mario Faraj, presidente de Fundahrse, durante sus palabras de apertura en la XIX edición del Sello de Empresa Socialmente Responsable.

Previo al evento, Mario Faraj expresó a medios de comunicación la satisfacción de Fundahrse por reconocer este año a 89 empresas como Socialmente Responsables.

"Estamos muy contentos de celebrar esta gala premiando a empresas que están recibiendo su sello como Socialmente Responsables. Este es el año número 19 en el que realizamos esta entrega e invitamos a más organizaciones a unirse a los programas de sostenibilidad del país", señaló.

Placas entregadas a empresas reconocidas por su compromiso con la responsabilidad social empresarial durante la XIX edición del Sello Fundahrse.

Faraj destacó que las empresas miembros de Fundahrse generan miles de empleos y mantienen una inversión conjunta de más de 927 millones de lempiras en programas sociales dirigidos a niñez, juventud, mujeres y personas con discapacidad, principalmente en áreas como educación, salud y medio ambiente. “La entrega de estos sellos las motiva a seguir invirtiendo por Honduras y trabajando en beneficio de la comunidad”, afirmó.

Fundahrse también entregó reconocimientos especiales a empresas que cumplieron 10 años consecutivos implementando buenas prácticas en sostenibilidad. Compañía Azucarera Tres Valles y Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) recibieron una presea y una placa conmemorativa como símbolo de constancia y visión estratégica.

Además, se otorgaron tres reconocimientos al liderazgo interno en sostenibilidad. En la categoría “Líder en el Impulso de la Sostenibilidad Empresarial” fue reconocida Karla Ávila, de Cervecería Hondureña.

Representantes de Tigo durante la ceremonia de entrega del Sello Fundahrse de Empresa Socialmente Responsable

En la categoría “Gerente Comprometida con la RSE y la Sostenibilidad” fue distinguida Nancy Banegas, de Inplasa. Y en la categoría “Colaboradora Fundahrse del Año” fue premiada Angie Peña, por su compromiso y contribución al cumplimiento de los objetivos organizacionales.

La ceremonia también rindió homenaje a J. Roberto Leiva, miembro fundador de la Red Integrarse y director ejecutivo de Fundahrse durante más de 22 años, cuya visión y liderazgo fueron fundamentales para el crecimiento del movimiento de responsabilidad social en Honduras y la región.

Representante de Diunsa, el presidente de Fundahrse y Miguel Medina, secretario de Promoción de Inversiones, durante la ceremonia del Sello de Empresa Socialmente Responsable.

Para visibilizar los modelos de gestión sostenible de las empresas participantes, Fundahrse presentó la Edición Especial del Sello ESR en colaboración con la revista regional Estrategia & Negocios, titulada “Aliados del Crecimiento Integral y Sostenible”, disponible en formato impreso y digital.

El evento fue transmitido a través de las redes sociales de Fundahrse y por Campus Televisión, permitiendo que colaboradores, aliados y ciudadanía conocieran de cerca el compromiso empresarial con el desarrollo sostenible del país.


