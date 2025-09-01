Banco de Occidente celebra la tradición tabacalera y apoya a los emprendedores en Fuego & Barrica

Tegucigalpa, Honduras.

Entre humo, tradición y el carácter de un buen maridaje, Fuego & Barrica celebró su séptima edición el pasado 28 de agosto en el Hotel Honduras Maya, reafirmando a Honduras como una tierra de excelencia tabacalera y herencia cultural. Presentado por Banco de Occidente y organizado por Royal Eventos, el encuentro rindió homenaje a la historia minera del país y al arte de elaborar puros, una industria que posiciona el nombre de Honduras a nivel internacional. En un ambiente elegante, animado al ritmo de la música, los invitados recorrieron stands de emprendedores que mostraron lo mejor de su producción en tabacos, destilados, vinos, cacao y café de altura.

La velada fue un homenaje al espíritu emprendedor hondureño, donde cada detalle, desde los aromas de los puros hasta la decoración inspirada en la minería histórica del país, invitó a los asistentes a conectarse con las raíces culturales de Honduras.

Banco de Occidente un aliado estratégico

“Nos llena de orgullo apoyar a sectores estratégicos como el tabaco, el cacao y los licores, que generan empleo, riqueza y posicionan el nombre de Honduras en mercados internacionales.

En Banco de Occidente creemos en el poder del emprendimiento; nuestro propósito es claro: apoyar al pequeño de hoy para hacerlo grande mañana. Eventos como Fuego & Barrica son parte de esa visión”, expresó Leonel Rivas, gerente Corporativo de Mercadeo y Estrategia Comercial de Banco de Occidente.

Con más de siete décadas de historia, Banco de Occidente ha acompañado a miles de empresarios en cada etapa de su crecimiento. Su participación en Fuego & Barrica reafirma su compromiso como aliado estratégico de negocios, ofreciendo soluciones financieras a medida, educación en inversión y desarrollo, y una amplia red de servicios a nivel nacional. "Queremos estar presentes en la vida de nuestros clientes, no solo como un banco, sino como un socio estratégico que les brinda experiencias exclusivas y los acompaña en su evolución", agregó Rivas.

Experiencia sensorial

La experiencia sensorial de este año se dividió en cuatro fases: Orígenes, donde expertos narraron la historia y raíces del tabaco; Selección, que enseñó a identificar los atributos de cada puro; Armonía, enfocada en técnicas de corte y encendido; y Maridaje, que permitió a los asistentes descubrir combinaciones perfectas con vinos, ron y whisky. Royal Eventos, como organizador de la velada, destacó la importancia de crear espacios que promuevan la cultura y el consumo responsable. “Así como la minería dejó huella en nuestra historia, hoy el tabaco, el vino y los destilados marcan una nueva era de sofisticación y orgullo nacional”, señaló Mayra Urquía, directora de Fuego & Barrica.