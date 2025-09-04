Roblox enfrenta demanda por seguridad infantil en EE. UU.

La plataforma de videojuegos Roblox, utilizada por más de 110 millones de usuarios diarios, enfrenta una demanda presentada el 14 de agosto de 2025 por Liz Murrill, fiscal general de Luisiana. La acusación sostiene que la empresa no ha protegido adecuadamente a los menores frente a depredadores sexuales y contenidos inapropiados, lo que ha desatado un debate global sobre la seguridad infantil en entornos digitales.

Antecedentes del caso

La demanda, interpuesta en el 21.º Distrito Judicial de Luisiana, acusa a Roblox Corporation de negligencia en el diseño de su plataforma. Según el documento, la compañía permite la creación de cuentas con fechas de nacimiento falsas, lo que facilita que adultos se hagan pasar por niños y que menores evadan controles de seguridad. Entre los ejemplos citados se encuentran experiencias como Escape to Epstein Island y Public Bathroom Simulator Vibe, que, de acuerdo con la fiscalía, simulan conductas sexuales y han sido visitadas por cientos de miles de usuarios. También se documenta el caso de un hombre arrestado en julio por posesión de material de abuso infantil, quien habría utilizado un modulador de voz para interactuar con menores en Roblox.

Reacciones y consecuencias

La demanda en Luisiana no es un hecho aislado. En las últimas semanas se han presentado al menos siete denuncias similares en California, Texas y Pensilvania, todas relacionadas con la supuesta exposición de menores a abusadores en la plataforma. Murrill calificó a Roblox como "el lugar perfecto para pedófilos" y pidió una orden judicial permanente que impida a la empresa tergiversar sus medidas de seguridad. La respuesta de Roblox ha sido reservada. Aunque la compañía no comenta sobre litigios pendientes, destacó la implementación de más de 40 nuevas funciones en el último año, entre ellas controles parentales más estrictos y un sistema de verificación de edad mediante video selfie. Sin embargo, la comunidad ha reaccionado con inconformidad. La eliminación de cuentas de usuarios conocidos como "vigilantes", como el youtuber Schlep —quien afirma haber contribuido al arresto de seis abusadores—, generó indignación. Miles de usuarios firmaron peticiones exigiendo la renuncia del CEO de Roblox, David Baszucki.

Impacto global